Für den VfB Stuttgart geht es heute um den Klassenerhalt, der Hamburger SV will hingegen das Tor zum lang ersehnten Aufstieg öffnen. Heute steigt das Hinspiel in der Bundesliga-Relegation. Ihr könnt beim Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Hamburger SV im Live-Stream und TV einschalten.

Wer überträgt das Relegations-Spiel heute und zu welcher Uhrzeit geht die Übertragung los? Das Spiel um den Platz in der kommenden Bundesliga-Saison seht ihr im Free-TV bei Sat.1. Das Spiel startet um 20:45 Uhr, die Vorberichte beginnen um 20:45 Uhr. Falls ihr den Fernsehsender nicht empfangen könnt oder unterwegs seid, seht ihr Sat.1 im Live-Stream kostenlos über den Streaming-Dienst Joyn. Eine Anmeldung ist erforderlich. Sky-Kunden können ebenfalls über das Pay-TV-Programm beim Hinspiel heute einschalten.

Bundesliga-Relegation heute: VfB Stuttgart gegen HSV – wer spielt in Liga 1?

Im Online-Radio könnt ihr beim Spiel zwischen Stuttgart und Hamburg im kostenlosen Stream im NDR-Livecenter einschalten.

Wer zeigt VfB Stuttgart gegen Hamburger SV im Live-Stream & TV?

Wann geht die Übertragung los?

Wann ist das Rückspiel?

Wer kommentiert das Spiel? Heute ist Wolff-Chrostoph Fuss während des Spiels zu hören. Matthias Opdenhövel führt durch den Fußballabend, Markus Babbel steht als Experte zur Seite.

Der Streaming-Dienst der ProSiebenSat1-Gruppe, Joyn, bietet euch ebenfalls einen kostenlosen Live-Stream des Free-TV-Senders. Eine Anmeldung wird nicht vorausgesetzt, wenn ihr im Browser einschalten wollt. Habt ihr ein Sky-Abonnement, könnt ihr das Relegations-Spiel auch beim Pay-TV-Sender sowie über Sky Go sehen. Auch der Streaming-Dienst WOW zeigt die Relegations-Übertragung.

Der Sat.1-Live-Stream ist zudem Bestandteil der kostenpflichtigen Senderpakete bei Waipu.TV und Zattoo, die ihr im ersten Monat gratis testen könnt. Die passenden Apps liefern euch den Live-Stream zu VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV zudem auf Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire TV und viele weitere Streaming-Geräte, so auch Smart-TVs.

Die wichtigsten Informationen zur Begegnung im Video:

Zwischen 1982 und 1991 sowie seit der Saison 2008/09 müssen der Tabellen-16. der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der zweiten Liga nach 34 Spieltagen nachsitzen und um den Klassenerhalt beziehungsweise Aufstieg spielen. In bislang 24 Duellen konnte der Erstligist 18 Mal die Klasse halten. Lediglich 6 Mal schaffte der unterklassige Klub in den Entscheidungsspielen den Aufstieg. Zuletzt musste sich der VfB Stuttgart 2019 als höherklassiges Team gegen Union Berlin geschlagen geben. Der Hamburger SV spielte bereits im vergangenen Jahr in der Relegation und verlor gegen Hertha BSC Berlin . Das brachte dem Hauptstadtklub nicht allzu viel, immerhin muss man nach der Spielzeit den direkten Weg ins Unterhaus gehen. In dieser Spielzeit gilt die Auswärtstorregel nicht mehr.

Das entscheidende Rückspiel findet am kommenden Montag, den 5. Juni 2023 statt. Auch dann wird Sat.1 im Live-Stream und TV berichten.

VfB Stuttgart vs. Hamburger SV im Live-Stream & TV bei Sat.1

Das Hinspiel steigt in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart, bevor es am Montag im Hamburger Volksparkstadion weitergeht. Sat.1 zeigt nicht nur heute das Spiel zwischen den Teams aus der 1. und 2. Bundesliga. Am morgigen Freitag, den 2. Juni 2023 gibt es auch den Kampf um den Startplatz in der kommenden Zweitliga-Saison zwischen Arminia Bielefeld und SV Wehen Wiesbaden zu sehen. Alle Spiele seht ihr beim Free-TV-Sender sowie über die Joyn-App kostenlos im Live-Stream.

