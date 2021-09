Fußball heute: Deutschland – Armenien im Live-Stream und TV bei RTL & TVNOW

Heute, am Sonntag, den 5. September, gibt es den nächsten Auftritt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Auch heute können Fußball-Fans wieder zum DFB-Länderspiel live einschalten. Ihr könnt die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Armenien im Live-Stream und TV bei RTL mitverfolgen.

Der Anstoß erfolgt wie gewohnt um 20:45 Uhr. Falls ihr keinen TV-Anschluss habt, könnt ihr das DFB-Länderspiel auch online verfolgen. Den RTL-Live-Stream gibt es über den hauseigenen Streaming-Dienst TV NOW. Der Zugang ist zwar kostenpflichtig, nach der ersten Anmeldung lässt sich das Angebot aber gratis testen. So habt ihr heute Abend die Gelegenheit, auch kostenlos und legal zu Deutschland – Armenien im Stream einzuschalten.

Dank passender Apps lässt sich das Fußball-Spiel online nicht nur im Browser am PC oder Mac verfolgen, sondern auch auf dem Smartphone und Tablet, iPhone, iPad, Fire TV und vielen weiteren Geräten. Fußball-Fans in Österreich und der Schweiz können beim Deutschland-Spiel heute im Stream über DAZN einschalten. Dort wird es auch für Fans hierzulande im Anschluss an die Begegnung die Highlights des Deutschland-Spiels geben. Falls ihr nicht zuschauen könnt oder wollt, aber das Spiel trotzdem verfolgen möchtet, gibt es die Live-Übertragung auch im Online-Radio bei WDR Event.

Wo kommt das DFB-Länderspiel heute? Deutschland gegen Armenien

Der Fußballabend beginnt bei RTL um 20:15 Uhr mit der Countdown-Show zum „European Qualifiers“-Spieltag. Dann werfen Lothar Matthäus und Florian König einen Ausblick auf den 5. Spieltag in der Gruppenphase der WM-Qualifikation. Mit dem Sieg gegen Liechtenstein konnte sich das deutsche Team auf Position 2 in der Gruppe J vorschieben. Der heutige Gruppengegner Armenien steht an der Tabellenspitze. Ein Sieg für Hansi Flicks Team ist heute Pflicht, nicht nur, um den nächsten Schritt in Richtung Katar 2022 zu machen, sondern auch, um das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen. Der erste Auftritt nach der Europameisterschaft und unter Neu-Trainer Hans Flick lief mit einem 2:0-Sieg gegen Liechtenstein noch nicht wie erhofft. Armenien hat hingegen beim Gruppendritten Nordmazedonien am vergangenen Spieltag beim 0:0 Punkte gelassen. Nur der Gruppenerste löst das direkte Ticket für die Fußball-WM 2022, der Tabellenzweite muss in den Play-offs „nachsitzen“.

Ausgetragen wird das Spiel in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart. Die Hoffnungen und Erwartungen ruhen heute vor allem auf der Offensiv-Abteilung, die in Form von Timo Werner, Leroy Sane und Kai Havertz gegen Liechtenstein nicht glänzen konnte. Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt nicht. Schon am kommenden Mittwoch, den 8. September, geht es mit dem nächsten Deutschland-Spiel gegen Island weiter. Die nächsten Länderspiel-Termine sind am 8. Oktober und 11. Oktober. Gegner sind dann in der WM-Qualifikation Rumänien sowie Nordmazedonien.

So seht ihr alle TV-Sender live über das Internet:

Fußball heute: Deutschland – Armenien im Live-Stream und TV bei RTL & TVNOW

Kommentiert wird das Deutschland-Spiel bei RTL und TVNOW auch heute wieder von Marco Hagemann. An seiner Seite sitzt wie schon am Donnerstag Steffen Freund, der als ehemaliger Nationalspieler mit der einen oder anderen Expertenmeinung zu hören sein wird.

Im Anschluss an das Spiel wird es Zusammenfassungen mit Highlights anderer Qualifikationsspiele geben. Unter anderem spielen heute Abend noch Niederlande – Montenegro und Ukraine – Frankreich. Wer von Fußball nicht genug bekommen kann, sieht bei DAZN weitere Qualifikationsspiele live im Stream. Diese Partien stehen in voller Länge auf dem Streaming-Programm:

15:00 Uhr: Finnland – Kasachstan

18:00 Uhr: Zypern – Russland

18:00 Uhr: Slowenien – Malta

18:00 Uhr: Irland – Aserbaidschan

18:00 Uhr: Serbien – Luxemburg

18:00 Uhr: Katar – Portugal (Freundschaftsspiel)

18:00 Uhr: Lettland – Norwegen

20:45 Uhr: Israel – Österreich

20:45 Uhr: Ukraine – Frankreich

20:45 Uhr: Gibraltar – Türkei

20:45 Uhr: Niederlande – Montenegro

20:45 Uhr: Slowakei – Kroatien

20:45 Uhr: Färöer – Dänemark

20:45 Uhr: Schottland – Republik Moldau

20:45 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Kuwait (Freundschaftsspiel)

Ab 0 Uhr zeigt DAZN das Spiel zwischen Deutschland und Armenien im Stream als Wiederholung in voller Länge. Zur Anstoßzeit um 20:45 Uhr seid ihr beim Länderspiel heute beim TV-Sender RTL und im Online-Stream über TVNOW dabei.