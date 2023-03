Nach dem Auftakt der Länderspielsaison 2023 am Samstag geht es heute, am Dienstag, den 28. März, für die deutsche Nationalmannschaft mit dem nächsten Spiel weiter. Gegner ist das Team aus Belgien. Wo kann man das Spiel zwischen Deutschland und Belgien im Live-Stream und TV mitverfolgen?

DFB Facts

Nicht nur bei den Vereins-Wettbewerben sind die Übertragungsrechte mittlerweile wild verteilt, auch bei den DFB-Länderspielen hat man mehrere Möglichkeiten zum Einschalten. Nachdem das Deutschland-Spiel am Samstag noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei ZDF übertragen wurde, könnt ihr heute im Free-TV bei RTL im Live-Stream und TV einschalten.

Falls ihr keinen TV-Anschluss habt und RTL im Fernsehen nicht empfangen könnt, seht ihr das Spiel zwischen Deutschland und Belgien im Stream über RTL+ (früher „TVNOW“). Der Streaming-Dienst bringt euch den RTL-Live-Stream online auf den Bildschirm. Man benötigt einen kostenpflichtigen Zugang, kann RTL+ aber kostenlos testen. So könnt ihr auch gratis bei Deutschland gegen Belgien im Live-Stream einschalten.

Deutschland gegen Belgien im Live-Stream und TV bei RTL: So schaltet ihr ein

Den RTL-Live-Stream kann man über RTL+ im Browser empfangen. Daneben gibt es verschiedene Apps, die euch die Übertragung auf das Android-Smartphone und -Tablet, iPhone, iPad sowie verschiedene Smart-TV-Geräte oder Streaming-Sticks wie Fire TV liefern.

Der Fußballabend startet bei RTL heute um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zum Deutschland-Spiel erfolgt um 20:45 Uhr .

mit den Vorberichten. Der Anstoß zum Deutschland-Spiel erfolgt . Laura Papendick führt durch die Übertragung. An ihrer Seite steht der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund als Experte bereit Das Länderspiel wird von Marco Hagemann kommentiert.

kommentiert. Falls ihr Hagemann nicht hören wollt oder nicht beim RTL-Live-Stream einschalten wollt, gibt es die kostenlose Radio-Übertragung von Deutschland gegen Belgien im Stream bei WDR Event. Eine Anmeldung ist hier nicht notwendig.

Habt ihr das Deutschland-Spiel verpasst, könnt ihr die Wiederholung in voller Länge ab 0:00 Uhr beim Sport-Streaming-Dient DAZN einschalten.

DAZN zeigt heute viele weitere Länderspiele im Stream. Unter anderem gibt es beim Sport-Streaming-Dienst diese Begegnungen live:

20:45 Uhr: Türkei vs. Kroatien

20:45 Uhr: Schottland vs. Spanien

20:45 Uhr: Schweiz vs. Israel

20:45 Uhr: Rumänien vs. Belarus

20:45 Uhr: Kosovo vs. Andorra

Fußball heute: Deutschland gegen Belgien im Live-Stream und TV bei RTL

Der Spielort heute ist das Kölner Rhein-Energie-Stadion. Deutschland und Belgien trafen in der Fußball-Historie bereits 25 Mal aufeinander. Ganze 20 Mal ging der DFB als Sieger vom Platz, lediglich 4 Mal siegten die Belgier. Das letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der EM-Qualifikation 2010/11. Damals setzte sich das Team von Joachim Löw mit 3:1 durch.

Adidas Herren Trikot DFB Home Jersey, White, HJ9606, L Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.03.2023 10:32 Uhr

Deutschland ist als Gastgeber bereits für die anstehende Europameisterschaft 2024 qualifiziert und muss sich die Zeit bis dahin mit Testspielen vertreiben. Am Samstag gab es gegen Peru einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Heute wartet mit den Belgiern ein härteres Kaliber. Im Vergleich zum Peru-Spiel stellt Bundestrainer Hansi Flick das Team etwas um. Serge Gnabry und Thilo Kehrer sollen in der Startelf stehen. Der Doppeltorschütze gegen Peru, Niclas Füllkrug, soll auch heute wieder in der Sturmspitze stehen. Neben ihm geht Timo Werner in das Spiel. Das Tor wird erneut von Marc-André ter Stegen gehütet. Matthias Ginter und Leon Goretzka stehen vor ihrem 50. Einsatz im DFB-Dress.

Bei Belgien steht mit Trainer Domenico Tedesco ein alter Bekannter an der Seitenlinie. Der Deutsche war in der Bundesliga bereits als Trainer von FC Schalke 04 und RB Leipzig zu sehen. Der Belgien-Kader ist gespickt mit einigen Weltstars wie Thibaut Courtois (Tor, Real Madrid), Jan Verthongen (Abwehr, RSC Anderlecht), Kevin De Bruyne (Mittelfeld, Manchester City) und Romelu Lukaku (Sturm, Inter Mailand). In der Bundesliga verdienen Ersatztorwart Koen Casteels und Verteidiger Sebastiaan Bornauw (beide VfL Wolfsburg), Thomas Meunier (Borussia Dortmund) und Dodi Lukébakio (Hertha BSC Berlin) ihr Geld.

Auch die Nationalmannschaft steht kurz vor einem Jubiläum. Das nächste Spiel gegen Belgien ist der 999. offizielle Auftritt. Die nächsten Termine für die Auswahl stehen noch nicht fest. Nach einem Bericht der Sportschau könnte es am 11. oder 12 Juni in Bremen zu einem Testspiel gegen die Ukraine kommen. Auch Spiele gegen Polen, Uruguay und Österreich sowie eine USA-Reise stehen auf dem Plan der Nationalmannschaft für 2023, allerdings gibt es noch keine offiziellen Bestätigungen.

Heute Abend geht es ab 20:45 Uhr in das nächste DFB-Länderspiel. Ihr könnt bei Deutschland gegen Belgien im Live-Stream über RTL+ und im Free-TV bei RTL einschalten.

