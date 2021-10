Heute, am Montag, den 11. Oktober, kann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Ticket für die WM 2022 in Katar lösen. Am heutigen Spieltag in den „European Qualifiers“ geht es für den DFB gegen Nordmazedonien. Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien im Live-Stream und TV bei RTL ansehen.

Im Free-TV schaltet ihr direkt bei RTL ein. Falls ihr keinen TV-Anschluss habt oder unterwegs seid, seht ihr Deutschland – Nordmazedonien im RTL-Live-Stream über TVNOW.

Um RTL online zu empfangen, benötigt ihr einen kostenpflichtigen Zugang. Meldet ihr euch aber neu für den Dienst an, könnt ihr den RTL-Live-Stream gratis im Test-Monat ansehen. Der Premium-Plus-Zugang kostet monatlich 4,99 Euro und liefert neben den Länderspielen die Fußball-Übertagungen der „UEFA Europa League“ und „Conference League“ sowie den Zugriff auf die RTL-Sendungen und -Sender im Live-Stream.

Wer zeigt Deutschland – Nordmazedonien im Live-Stream und TV?

Der RTL-Live-Stream steht bei TVNOW direkt im Browser am PC und Mac zum Abruf bereit. Alternativ streamt ihr das Deutschland-Spiel heute mit der passenden App auf dem iPhone, iPad, Android-Smartphone oder -Tablet sowie auf verschiedenen Smart-TV-Geräten, Fire TV (Stick), Chromecast und anderer Streaming-Hardware. Je Account ist eine Übertragung möglich. Wollt ihr über einen Zugang mehrere Streams laufen lassen, benötigt ihr den Premium+-Account von TVNOW, der auch in der Gratis-Testphase zur Verfügung steht.

Wer zeigt das Deutschland-Spiel im Free-TV? RTL

Wer zeigt Deutschland – Nordmazedonien online im Stream? TVNOW

Wann startet die Übertragung? 20:15 Uhr

Wann ist Anstoß? 20:45 Uhr

Der Fußballabend beginnt bei RTL um 20:15 Uhr direkt im Anschluss an die neue Folge „GZSZ“. Der Anstoß zum DFB-Länderspiel folgt um 20:45 Uhr. Laura Papendieck führt heute als Ersatz für Florian König durch den Fußballabend, der gesundheitsbedingt passen muss. An ihrer Seite steht die deutsche Fußballlegende Lothar Matthäus als Experte bereit.

Falls ihr nicht zuschauen wollt oder keinen Account bei TVNOW für den RTL-Live-Stream anlegen möchtet, lässt sich die Übertragung vom Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien im Stream online im Radio bei WDR Event anhören. Der Zugang hier ist kostenlos.

So seht ihr RTL und weitere TV-Sender online:

Wo gibt es die Übertragung von Deutschland – Nordmazedonien im Live-Stream?

Warum heißt Mazedonien heute „Nordmazedonien“? Bis 2019 hieß der heutige Gegner Deutschlands noch „Mazedonien“, hat sich anschließend aber in „Republik Nordmazedonien“ umbenannt. Vorausgegangen war ein jahrelanger Streit mit dem Nachbarland Griechenland, dass den offiziellen Namen für die eigene Region „Makedonien“ für sich beansprucht. Um die Bestrebungen um einen Auftritt in die EU nicht durch den Namensstreit zu gefährden, gab Nordmazedonien dem Wunsch Griechenlands nach.

Bundestrainer Hansi Flick geht mit vier Siegen nach seinen ersten vier Spielen an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft in die Partie. Zuletzt gab es am Freitag einen 2:1-Sieg gegen die Nationalmannschaft Rumäniens. Das Hinspiel werden nicht nur deutsche Fußballfans für lange Zeit nicht vergessen, schließlich gab es beim letzten WM-Quali-Spiel unter der Leitung von Jogi Löw im März 2021 eine überraschende 1:2-Niederlage gegen den heutigen Gegner. Gelingt dem DFB heute die Revanche, ist Deutschland die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar fast gesichert. Deutschland führt die Qualfikationsgruppe J mit 18 Punkten vor Nordmazedonien mit 12 Punkten an. Bei einem heutigen Sieg Deutschlands und einer Niederlage oder einem Unentschieden Armeniens im Parallelspiel gegen Rumänien hätte Deutschland 8 Punkte Vorsprung und könnte nicht mehr von den direkten Qualifikationsplätzen verdrängt werden.

Das Siegtor im letzten Spiel:

Mit welcher Aufstellung Hansi Flick in das Spiel heute gehen wird, steht noch nicht fest. Manuel Neuer kehrt nach seiner Verletzungspause in das deutsche Team zurück. Zudem könnte auch Timo Werner wieder in der Start-Formation stehen, nachdem ihm der Bundestrainer zuletzt noch den Rücken gestärkt hat. Der Kader für das Deutschland-Spiel heute:

Die nächste und gleichzeitig letzte Länderspielpause des Jahres gibt es in einem Monat mit den letzten beiden Gruppenspielen in der WM-Qualifikation. Am 11. November wird Liechtenstein als Gegner erwartet, bevor die Qualifikation mit dem Spiel gegen Armenien am 14. November abgeschlossen wird.

WM-Qualifikation heute: European Qualifiers im Live-Stream und TV bei RTL und DAZN

Wer von Fußball nicht genug bekommt oder mit der deutschen Nationalmannschaft nicht so viel anfangen kann, sieht heute zahlreiche weitere Länderspiele. Während RTL einige erwähnenswerte Highlights im Anschluss an das Deutschland-Spiel im TV zeigen wird, könnt ihr bei DAZN zu einigen weiteren Fußball-Spielen heute im Stream einschalten. Folgende Partien stehen beim Streaming-Dienst am heutigen Montag, den 11. Oktober, auf dem Programm:

18 Uhr: Zypern – Malta

20:45 Uhr: Lettland – Türkei

20:45 Uhr: Niederlande – Gibraltar

20:45 Uhr: Island – Liechtenstein

20:45 Uhr: Rumänien – Armenien

20:45 Uhr: Belarus – Tschechien

20:45 Uhr: Estland – Wales

20:45 Uhr: Norwegen – Montenegro

20:45 Uhr: Kroatien – Slowakei

20:45 Uhr: Slowenien – Russland

Alle Spiele sind im DAZN-Programm enthalten und können mit einem Abo ohne Zusatzkosten angesehen werden. Das Spiel zwischen Deutschland und Nordmazedonien gibt es bei DAZN ab 0:00 Uhr in der Wiederholung zu sehen. Live seid ihr bei RTL im TV und Stream ab 20:45 Uhr dabei.