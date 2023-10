Fußball heute: Deutschland vs. Mexiko – wer überträgt das Länderspiel im Live-Stream & TV?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft befindet sich mit dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Länderspielreise. Heute steht das zweite Spiel an. Es geht gegen Mexiko. Ihr könnt das Spiel zwischen Mexiko und Deutschland im Live-Stream und TV verfolgen. Wann geht es los und wer überträgt das Länderspiel?

DFB Facts

DFB-Fans brauchen heute einen langen Atem. Das Spiel findet in den USA statt. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Anpfiff mitten in der Nacht. „Das Erste“ zeigt das Spiel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch live. Die Übertragung startet um 01:45 Uhr, der Anstoß erfolgt um 02:00 Uhr. Falls ihr in der Nachtschicht seid oder bequem im Bett beim DFB-Länderspiel zuschauen wollt, könnt ihr im kostenlosen ARD-Live-Stream einschalten (zum Stream).

Länderspiel live: Deutschland gegen Mexiko im Live-Stream & TV bei ARD

Den Stream gibt es gratis in jedem Browser sowie in HD-Qualität über verschiedene Streaming-Dienste per App, etwa über die „ARD“-App, Zattoo (bei Zattoo ansehen) oder Waipu.TV (bei Waipu.TV ansehen). Falls ihr solange nicht wach bleiben wollt, lässt sich die Übertragung vom DFB-Länderspiel heute mit dem Online-Dienst Save.TV aufnehmen und in der Wiederholung zu einem späteren Zeitpunkt ansehen (Save.TV kostenlos testen).

Aus Philadelphia berichtet Tom Bartels. Als Experte ist der ehemalige deutsche Nationalspieler und Weltmeister Bastian Schweinsteiger zu hören. Schweinsteiger war ab 2017 bis Ende 2019 selbst in den USA bei Chicago Fire aktiv und ließ seine Karriere dort ausklingen. Esther Sedlaczek führt durch die Fußballnacht.

Das Spiel heute ist die zweite DFB-Partie mit Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Im ersten Spiel gegen USA konnte der Nachfolger von Hansi Flick mit einem 3:1-Sieg einen ordentlichen Einstand feiern. Heute gilt es gegen Mexiko zu beweisen, dass die gute Form behalten werden kann. Zuletzt trafen beide Nationen im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland aufeinander. Damals siegten die Mexikaner mit 1:0. Ein Jahr zuvor konnte sich Deutschland noch im Confederations-Cup mit 4:1 durchsetzen.

Deutschland vs. Mexiko im Live-Stream & TV: Übertragung, Startzeit, Aufstellungen

Das könnten die Startaufstellungen heute sein:

Mexiko : Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta

: Ochoa - Gallardo, Vasquez, Montes, K. Alvarez - Romo, Ed. Alvarez, Chavez - Lozano, Gimenez, Huerta Deutschland: ter Stegen - Süle, Hummels, Rüdiger, Raum - P. Groß, Gündogan - Musiala, Hofmann - L. Sané, Füllkrug

Für die USA-Reise hat Julian Nagelsmann 26 Spieler in den Kader berufen. Mit Mats Hummels gibt es nach 2 Jahren einen Rückkehrer. Chris Führich von VfB Stuttgart sowie Kevin Behrens (Union Berlin) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen) gibt es auch drei Debütanten im DFB-Dress. Leon Goretzka ist ebenfalls wieder im Team, nachdem der Akteur von Bayern München zuletzt von Hansi Flick nicht mehr berufen wurde.

Die Länderspielreise in die USA schließt den Terminplan für die deutsche Nationalmannschaft noch nicht ab. Mitte November geht es am 18.11. und am 21.11. noch zu den Testspielen gegen die Türkei und Österreich, bevor das EM-Jahr 2024 langsam ansteht.

Das Spiel zwischen Mexiko und Deutschland seht ihr heute ab 02:00 Uhr nachts im Live-Stream und TV bei ARD.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.