Fußball heute: Deutschland vs. Türkei im Live-Stream & TV – hier gibt es die Übertragung

Bundesliga-Fans müssen stark sein: An diesem Wochenende gibt es die nächste, gleichzeitig aber auch letzte Länderspielpause 2023. Der DFB trifft heute auf die Türkei. Ihr könnt das Spiel zwischen Deutschland und Türkei im Live-Stream und TV verfolgen.

Wie bei so vielen anderen Fußballspielen, stellt sich auch beim Deutschland-Spiel heute, wo man die Übertragung sehen kann. Heute Abend wird RTL das Länderspiel live im Free-TV zeigen. Falls ihr RTL nicht im Fernsehen einschalten könnt, bringt euch RTL+ den Live-Stream auf den Bildschirm. Für die Online-Übertragung des RTL-Live-Streams wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt (mehr zu RTL+). Im ersten Monat lässt sich RTL+ gratis testen. Nutzt dafür diesen Link.

Wer überträgt Deutschland gegen Türkei heute und wann geht es los?

Die Live-Übertragungen der deutschen Länderspiele teilen sich RTL und die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF untereinander auf. Am heutigen Samstag, den 18. November, wird der Privatsender RTL das Spiel zeigen.

Wann geht es los? Der Anstoß zum Deutschland-Spiel startet um 20:45 Uhr.

Der Anstoß zum Deutschland-Spiel Uhr. Wann startet die Übertragung? Bereits gegen 20:15 Uhr geht es mit der Vorberichterstattung los.

Wer moderiert? Florian König moderiert den Fußballabend. An seiner Seite steht die deutsche Fußball-Legende Lothar Matthäus als Experte bereit.

Wer ist Kommentator? Kommentiert wird das Spiel von Marco Hagemann. Der ehemalige Nationalspieler Steffen Freund ist als Co-Kommentator zu hören.

Kann man das Spiel im Radio hören? Falls ihr einen anderen Kommentator hören wollt oder den RTL-Plus-Zugang nicht buchen wollt, könnt ihr das Spiel zwischen Deutschland und Türkei im kostenlosen Online-Radio bei WDR Event anhören.

Worum geht es? Es handelt es sich um ein Freundschaftsspiel. Deutschland ist als Ausrichter der EM 2024 bereits automatisch für das Turnier qualifiziert und muss nicht an den „European Qualifiers" teilnehmen.

Fußball-Länderspiel heute: Deutschland – Türkei im Live-Stream und TV

Ausgetragen wird das Länderspiel im Berliner Olympiastadion. Es ist der erste Auftritt des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann im DFB-Dress auf deutschem Boden. Nagelsmann und sein Team befinden sich auf dem Weg zur Heim-EM im kommenden Jahr. Dabei gilt es, die richtigen Akteure zu finden, die Deutschland bei der Europameisterschaft vertreten sollen. Diese Spieler hat Julian Nagelsmann in den DFB-Kader für das Türkei-Spiel nominiert:

Tor : Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Janis Blaswich (RB Leipzig), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Janis Blaswich (RB Leipzig), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr : Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen)

: Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Mats Hummels (Borussia Dortmund), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer 04 Leverkusen) Mittelfeld : Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (FC Bayern München), Pascal Groß (Brighton Hove & Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (FC Bayern München), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

: Robert Andrich (Bayer 04 Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (FC Bayern München), Pascal Groß (Brighton Hove & Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Kai Havertz (FC Arsenal), Jonas Hofmann (Bayer 04 Leverkusen), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Leroy Sané (FC Bayern München), Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen) Angriff: Marvin Ducksch (SV Werder Bremen), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Serge Gnabry, Thomas Müller (beide FC Bayern München)

Mit Marvin Ducksch, Grischa Prömel und Janis Blaswich debütieren drei Spieler im DFB-Dress. Nach dem Spiel gegen die Türkei heute geht es in der kommenden Woche am Dienstag, den 21. November mit dem nächsten Länderspiel weiter. Dann spielt Deutschland in Wien gegen Österreich. Das Spiel in der nächsten Woche wird bei ZDF übertragen.

Fußball im Live-Stream: EM-Qualifikation – diese Spiele gibt es live

Neben dem Deutschland-Spiel heute wird es auch einige Live-Übertragungen der EM-Qualifikationsspiele geben. Diese Partien werden bei Dazn übertragen. Das ist der Programmplan für die Länderspiele:

Armenien - Wales (European Qualifiers, 15:00 Uhr)

Lettland - Kroatien (European Qualifiers, 18:00 Uhr)

Belarus - Andorra (European Qualifiers, 18:00 Uhr)

Niederlande - Irland (European Qualifiers, 20:45 Uhr)

Frankreich - Gibraltar (European Qualifiers, 20:45 Uhr)

Schweiz - Kosovo (European Qualifiers, 20:45 Uhr)

Israel - Rumänien (European Qualifiers, 20:45 Uhr)

Zum Einschalten benötigt ihr ein Abonnement bei Dazn. Das Deutschland-Spiel wird dort ab Mitternacht in der Wiederholung gezeigt.

Die Nationalmannschaften von Deutschland und Türkei trafen in der Fußballgeschichte bislang 21 Mal aufeinander. 14 Mal ging der DFB als Sieger vom Platz, 3 Mal gewann die Türkei. Das letzte Ergebnis war ein 3:3-Unentschieden bei einem Freundschaftsspiel 2020. Legendär ist das Halbfinale der Europameisterschaft 2008, als sich Deutschland mit 3:2 durchsetzen konnte. Das Spiel ist vielen Fußball-Fans nicht nur wegen seines Ergebnisses in Erinnerung geblieben, sondern auch wegen eines längeren Bildausfalls während der Übertragung beim ZDF.

Heute könnt ihr ab 20:45 Uhr bei Deutschland gegen Türkei im Free-TV und Live-Stream bei RTL einschalten. Die Vorberichte starten eine halbe Stunde vorher. Für den Live-Stream benötigt ihr den RTL-Plus-Zugang.

