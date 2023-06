Die Bundesliga-Saison ist vorbei. In den kommenden Wochen tritt die deutsche Nationalmannschaft noch einmal zu einigen Testspielen an. Gegner ist heute, am Montag, den 12. Juni, das Team aus der Ukraine. Ihr könnt das Spiel zwischen Ukraine und Deutschland im Live-Stream und TV verfolgen.

DFB Facts

Mit ARD, ZDF und RTL gibt es gleich drei verschiedene Sender, die die DFB-Testspiele zeigen können. Wer überträgt das Länderspiel heute? Im Free-TV könnt ihr bei ZDF zum Deutschland-Spiel einschalten. Online gibt es die Übertragung kostenlos im ZDF-Live-Stream (direkt zur Übertragung). Der Live-Stream steht direkt im Browser zur Verfügung. Daneben kann der Sender online über verschiedene Streaming-Dienste wie Zattoo oder Waipu.TV in HD-Qualität empfangen werden. Ein kostenpflichtiger Zugang ist für die öffentlich-rechtlichen Sender nicht nötig.

DFB-Länderspiel heute: Deutschland vs. Ukraine im Live-Stream & TV bei ZDF

Die Übertragung des Deutschland-Spiels heute beginnt schon um 17:35 Uhr. Der Anstoß erfolgt um 18:00 Uhr. Gespielt wird im Bremer Weserstadion. Es handelt es sich um das 1000. Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Zum einen will Bundestrainer Hansi Flick den DFB-Kader auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft 2024 testen, zum anderen ist das Spiel als Benefizspiel geplant.

Für die anstehenden Sommer-Länderspiele holt Flick gleich acht Spieler zurück in den Kader. So werden nach einer Pause Robin Gosens (Inter Mailand), Benjamin Henrichs und Lukas Klostermann (RB Leipzig), Antonio Rüdier (Real Madrid), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City), Jonas Hoffmann (Borussia Mönchengladbach) und Leroy Sané (Bayern München) wieder das DFB-Trikot anziehen. Insgesamt hat Trainer Flick 26 Mann in den DFB-Kader für das Spiel gegen die Ukraine sowie die weiteren Freundschaftsspiele im Juni berufen.

Deutschland vs. Ukraine: Übertragung heute im Live-Stream & TV

Bereits seit dem 7. Juni befindet sich das Team im Quartier in Frankfurt und bereitet sich auf die anstehenden Aufgaben vor. Einige Spieler wie Gündogan und Thilo Kehrer stoßen nachträglich hinzu, da sie noch in ihren Vereinen aktiv sind. Das ist der DFB-Kader für das Spiel gegen Ukraine und die weiteren Testspiele:

Tor

Bernd Leno

Marc-André ter Stegen

Kevin Trapp

Abwehr

Matthias Ginter

Robin Gosens

Benjamin Henrichs

Thilo Kehrer

Lukas Klostermann

David Raum

Antonio Rüdiger

Nico Schlotterbeck

Malick Thiaw

Marius Wolf

Mittelfeld/Angriff

Julian Brandt

Emre Can

Niclas Füllkrug

Leon Goretzka

Ilkay Gündogan

Kai Havertz

Jonas Hofmann

Joshua Kimmich

Jamal Musiala

Leroy Sané

Kevin Schade

Timo Werner

Florian Wirtz

Neben dem Spiel gegen die Ukraine heute stehen noch diese Termine auf dem Sommer-Fahrplan der Nationalmannschaft:

16. Juni 2023: Polen gegen Deutschland (Übertragung bei ARD, Anstoß 20:45 Uhr, Spielort in Warschau)

20. Juni 2023: Deutschland gegen Kolumbien (Übertragung bei RTL, Anstoß 20:45 Uhr, Spielort in Gelsenkirchen)

Das Spiel Deutschland gegen Ukraine im Live-Stream und TV gibt es in der Übertragung bei ZDF heute. Im Live-Stream könnt ihr kostenlos über die Mediathek einschalten. Los geht es um 17:35 Uhr, der Anstoß erfolgt bereits um 18:00 Uhr.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.