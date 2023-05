Die Fußball-Saison 2022/23 geht in die letzten Entscheidungen. Heute gibt es den Abschluss der Europa League. Im Finale treffen FC Sevilla und AS Rom aufeinander. Ihr könnt das Europa-League-Finale heute im Live-Stream und TV ansehen. Wie gewohnt wird das Europapokalspiel im Free-TV bei RTL gezeigt. Ohne TV-Anschluss schaltet ihr über RTL+ online im Stream ein..

Die Rechte für die TV-Übertragungen sind im Fußball breit gefächert. Die Europa League zeigt in dieser Saison RTL. Einige Spiele werden nur exklusiv online übertragen, jeweils eine Partie wird donnerstags im Free-TV bei RTL oder Nitro gezeigt. Das Endspiel zwischen FC Sevilla und AS Rom heute, am Mittwoch, den 31. Mai, zeigt der Hauptsender RTL.

Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Der Anstoß zur ersten Halbzeit erfolgt um 21:00 Uhr. Falls ihr RTL nicht im TV empfangen könnt, lässt sich das Spiel online über RTL+ empfangen. Der Zugang dort ist kostenpflichtig, im ersten Monat kann man den Streaming-Dienst von RTL aber kostenlos testen. Exklusiv im Stream gibt es zudem viele weitere Spiele vom Europapokalabend heute zu sehen

FC Sevilla gegen AS Rom: Live-Stream & TV-Übertragung vom Europa-League-Finale

Falls der Dienst bei euch nicht richtig funktioniert, könnt ihr den RTL-Live-Stream auch bei Waipu.TV sehen. Dort gibt es aber nur die TV-Übertragung und nicht die online-exklusiven Europa-League-Spiele. Der Zugang ist kostenpflichtig, kann aber ebenfalls im ersten Monat gratis getestet werden.

Mit der RTL+-App könnt ihr die Fußball-Übertragungen auch am Android-Smartphone oder iPhone sowie auf verschiedenen Streaming-Geräten wie Fire TV ansehen. Alternativ ist der TV-Sender RTL auch in den bekannten TV-Streaming-Diensten wie Zattoo und Waipu.TV enthalten.

Das Endspiel heute wird in der ungarischen Hauptstadt Budapest gezeigt. Der Sieger heute darf sich nicht nur über den Sieg im zweithöchsten europäischen Pokalwettbewerb freuen, sondern hat auch automatisch das Ticket für die kommende Champions-League-Saison in der Tasche. AS Rom hat die Gruppenphase als Tabellenzweiter gegen den Stadtrivalen des heutigen Gegners, Real Betis Sevilla überstanden. In der Play-off-Runde setzte man sich gegen RB Salzburg durch, danach warf man Real Sociedad, Feyenoord Rotterdam und Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb.

FC Sevilla ist Rekordsieger im Wettbewerb hat den Europapokal bereits sechs Mal gewinnen können. Zunächst startete man in der Champions League, musste in der Gruppenphase aber Borussia Dortmund und Manchester City in die nächste Runde ziehen lassen. Auf dem Weg in das Europa-League-Finale konnte das Team von Star-Trainer José Mourinho PSV Eindhoven, Fenerbahce Istanbul, Manchester United und Juventus Turin bezwingen.

RTL+ bietet euch zum einen Zugang zu den Live-Streams der RTL-Sender, darunter RTL und Nitro, wo auch die „Conference League“ und „Europa League“ in dieser Saison übertragen werden. Zum anderen seht ihr hier einige Serien, Filme und Dokumentationen exklusiv sowie die Wiederholungen zahlreicher RTL-Sendungen. Auch viele weitere Spiele vom Europapokal werden beim Streaming-Dienst live gezeigt. Bis zu 8 Einzelübertragungen gibt es hier je Spieltag, dazu die Live-Konferenz. Mit RTL+ habt ihr auch Zugriff auf die Live-Streams der RTL-Sender.

Mit Bayer 04 Leverkusen ist der letzte Bundesligist im Halbfinale am heutigen Final-Teilnehmer AS Rom gescheitert. Der SC Freiburg ist im Achtelfinale gegen Juventus Turin ausgeschieden. Union Berlin konnte sich in der gleichen Runde nicht gegen den Leverkusen-Gegner aus dem Viertelfinale, Union Saint-Gilloise, durchsetzen.

