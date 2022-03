Wer löst die letzten europäischen Tickets zur Fußball-WM 2022 in Katar? Heute kommt es zu den abschließenden Play-off-Spielen in der WM-Qualifikation. Ihr könnt die Übertragungen der Spiele zwischen Polen und Schweden sowie Portugal und Nordmazedonien im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Wo gibt es die Play-off-Spiele zu sehen? Wie schon in der vergangenen Woche wird auch heute wieder DAZN live im Stream von den „FIFA WM – European Qualifiers“ berichten. Los geht es mit der Übertragung um 20:45 Uhr.

Polen – Schweden: Wer überträgt heute die WM-Qualifikation im TV und Stream?

Heute gibt es zwei Play-off-Spiele parallel zu sehen. Polen ist aufgrund des Ausschlusses der russischen Nationalmannschaft per Freilos in das heutige Endspiel gekommen. Der Gegner Schweden hat sich am vergangenen Donnerstag mit 1:0 nach Verlängerung gegen Tschechien durchgesetzt. Daneben spielt Portugal gegen Nordmazedonien. Cristiano Ronaldo und Co. setzten sich zuletzt mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen die Türkei durch.

DAZN hat zuletzt die Preise angehoben. Mit einem kleinen Umweg bekommt ihr den Dienst aber noch zum alten Preis:

Nordmazedonien hat für eine riesige Überraschung gesorgt und die WM-Träume des amtierenden Europameisters Italien mit einem 1:0-Auswärtssieg platzen lassen. Ein dritter Platz für europäische Teams bei der Weltmeisterschaft bleibt auch nach dem heutigen Spieltag noch frei. Das ukrainische Nationalteam konnte aufgrund der aktuellen Lage ihr Spiel gegen Schottland nicht bestreiten. Es soll im Juni nachgeholt werden. Die Auslosung für die WM-Gruppen findet am kommenden Freitag, den 1. April statt.

Die Übertragung der Play-off-Spiele bei DAZN beginnt um 20:45 Uhr . Ihr könnt euch auf mehreren Geräten gleichzeitig anmelden und somit beide Spiele entweder einzeln oder in der Konferenz schauen.

. Ihr könnt euch auf mehreren Geräten gleichzeitig anmelden und somit beide Spiele entweder einzeln oder in der schauen. Ihr benötigt ein Abonnement, um einzuschalten. Einen kostenlosen Probemonat gibt es nicht mehr.

Mit Zugangsdaten eurer Freunde solltet ihr nicht einschalten, da DAZN schon zuletzt verstärkt gegen das sogenannte „Account Sharing“ vorgegangen ist.

DAZN könnt ihr im Browser sowie mit den entsprechenden Apps auf vielen Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Konsolen und Smart-TV-Geräten empfangen.

Fußball heute: Länderspiele mit Polen – Schweden & mehr live bei DAZN

Bereits jetzt sind zahlreiche Teams qualifiziert und können mehr oder weniger entspannt in den zweiten Teil der Länderspielwoche gehen. Diese Nationen sind sicher im Winter dabei:

Europa (13 Startplätze): Deutschland, Dänemark, Frankreich, Belgien, Kroatien, Spanien, Serbien, Schweiz, England, Niederlande

Afrika (5 Startplätze): Noch keiner

Asien & Australien (4 oder 5 Startplätze + Gastgeber): Katar als Gastgeber, Iran, Südkorea, Japan, Saudi-Arabien

Südamerika (4 oder 5): Brasilien, Argentinien, Ecuador, Uruguay

Nord- und Mittelamerika, Karibik (3 oder 4): Kanada

Ozeanien (0 oder 1): Keiner

Neben den Spielen der WM-Qualifikation hat DAZN heute viele andere Fußball-Übertragungen im Programm. So seht ihr hier auch zahlreiche Freundschaftsspiele sowie einige Begegnungen der „UEFA Nations League“. Diese Fußballspiele könnt ihr heute ebenfalls einschalten:

13:00 Uhr: Aserbaidschan – Lettland

16:00 Uhr: Kroatien – Bulgarien

16:00 Uhr: Kasachstan – Republik Moldau (UEFA Nations League)

18:00 Uhr: Schweiz – Kosovo

18:00 Uhr: Albanien – Georgien

18:00 Uhr: Finnland – Slowakei

18:00 Uhr: Dänemark – Serbien

18:00 Uhr: Zypern – Estland (UEFA Nations League)

19:00 Uhr: WM-Play-offs afrikanischer Verband (Konferenz)

19:00 Uhr: Norwegen – Armenien

19:00 Uhr: Malta – Kuwait

19:45 Uhr: Israel – Rumänien

20:45 Uhr: Spanien – Island

20:45 Uhr: Irland – Litauen

20:45 Uhr: England – Elfenbeinküste

20:45 Uhr: Türkei – Italiens

20:45 Uhr: Wales – Tschechien

20:4 5 Uhr: Österreich – Schottland

20:45 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Luxemburg

20:45 Uhr: Nordirland – Ungarn

20:45 Uhr: Belgien – Burkina Faso

21:15 Uhr: Frankreich – Südafrika

Auch die deutsche Nationalmannschaft tritt heute an. Die Live-Übertragung des DFB-Länderspiels seht ihr im „Ersten“. Ab 0 Uhr gibt es die Übertragung zudem zeitversetzt im Stream bei DAZN.