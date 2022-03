Fußball heute: Portugal – Türkei im Live-Stream sehen (WM Quali Play-offs)

Bundesliga-Anhänger müssen stark sein, schließlich steht die nächste Länderspielpause an. Fußball-Fans dürfen sich aber trotzdem auf einige spannende Partien freuen. So stehen heute die ersten Spiele in den WM-Play-offs an. Ihr könnt unter anderem Portugal – Türkei im Live-Stream und TV mitverfolgen.

Doch wo kann man die Qualifikationsspiele auf dem Weg zur Fußball-Weltmeisterschaft 2022 heute sehen? DAZN liefert wieder das volle Programm und zeigt die „European Qualifiers“ am heutigen Donnerstag, den 24.03.2022 live im Stream.

WM-Play-offs: Übertragung im TV und Stream Portugal – Türkei & mehr

Los geht es mit der Live-Übertragung von Portugal – Türkei im Stream um 20:45 Uhr. Ihr benötigt ein gültiges Abonnement, um das Spiel zu verfolgen. Das Spiel ist im normalen Abo enthalten und muss nicht zusätzlich gebucht werden. Der DAZN-Live-Stream ist im Browser am PC und Laptop verfügbar. Mit den passenden Apps holt ihr die Live-Übertragung zudem auf den TV-Bildschirm. DAZN steht auf vielen Smart-TV-Geräten, Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads und Streaming-Sticks wie dem Fire-TV-Stick zur Verfügung.

DAZN kann parallel auf zwei Geräten gleichzeitig gestreamt werden. Diese Funktion ist vor allem dafür vorgesehen, mehrere Spiele auf einmal zu schauen. Neben Portugal gegen Türkei stehen heute die weiteren Play-off-Spiele, einige Nations-League-Begegnungen und viele Freundschaftsspiele auf dem Programm. Die Play-off-Spiele könnt ihr einzeln oder in der Live-Konferenz verfolgen. So zeigt der Sport-Streaming-Dienst unter anderem noch diese Partien:

17 Uhr: Armenien – Montenegro

18 Uhr: Kosovo – Burkina Faso

18 Uhr: Republik Moldau – Kasachstan (Nations League)

18 Uhr: Estland – Zypern (Nations League)

19:30 Uhr: Ungarn – Serbien

20:45 Uhr: Play-offs-Konferenz

20:45 Uhr: Portugal – Türkei (WM-Play-offs)

20:45 Uhr: Wales – Österreich (WM-Play-offs)

20:45 Uhr: Schweden – Tschechien (WM-Play-offs)

20:45 Uhr: Italien - Nordmazedonien (WM-Play-offs)

20:45 Uhr: Schottland - Polen

In den WM-Play-offs treffen die zehn Gruppenzweiten aufeinander. Zudem nehmen die zwei besten Gruppensieger der „UEFA Nations League 2020/21“ am Rennen um die letzten Plätze für die Fußball-WM 2022 in Katar teil. Russland wurde aufgrund der aktuellen Weltlage disqualifiziert.

Das Spiel zwischen Ukraine und Schottland wurde auf einen Termin zwischen dem 2. und 14. Juni verlegt. Es wird lediglich ein Spiel ohne Rückspiel ausgetragen. Insgesamt gilt es, drei Play-off-Runden zu überstehen, bevor das Ticket nach Katar gelöst werden kann. DAZN wird alle WM-Play-off-Spiele live übertragen. Die nächste Runde findet bereits am kommenden Dienstag, den 29. März statt. Die Begegnungen sind auch bereits ausgelost worden:

Sieger Wales/Österreich – Sieger Schottland/Ukraine (Spiel findet später statt)

Polen – Sieger Schweden/Tschechien

Sieger Portugal/Türkei – Sieger Italien/Nordmazedonien

DAZN kostet monatlich mittlerweile 24,99 Euro. Einen Gratis-Monat nach der ersten Anmeldung gibt es nicht mehr. Mit einem Monats-Gutschein könnt ihr den Dienst aber noch zum alten Preis buchen. Mittlerweile geht der Anbieter verstärkt gegen Nutzer vor, die ihren Account mit anderen teilen. So wurden jüngst Passwörter zurückgesetzt. Zudem ist die Anzahl an maximalen Geräten je Account von sechs auf vier reduziert worden.