In der Premier-League steht heute die Begegnung zwischen dem amtierenden Meister Manchester City und dem ehemaligen Champions-League-Sieger FC Liverpool an. Auch in Deutschland könnt ihr das Spiel aus der englischen Liga mitverfolgen. Wo gibt es die Übertragung von Manchester City gegen FC Liverpool im Stream und TV?

Nachdem die Premier-League-Spiele eine Zeit lang bei DAZN zu sehen waren, hat sich Sky die Übertragungsrechte wieder zurückgeholt. Ihr könnt daher die Top-Spiele der „Premier League“ beim Pay-TV-Sender sehen oder im Live-Stream über den Streaming-Dienst WOW einschalten. Einen kostenlosen Probemonat gibt es nicht, daher müsst ihr ein kostenpflichtiges Abo buche, das ab dem ersten Tag bezahlt werden muss. Für die Spiele der Premier League benötigt ihr bei WOW den „Live-Sport“-Zugang. Das Abonnement kostet 24,99 Euro monatlich (im ersten Jahr) und liefert neben den Premier-League-Spielen viele weitere Sportübertragungen wie die Bundesliga-Spiele vom Samstag oder Formel 1.

Fußball: Premier League im Live-Stream und TV mit FC Liverpool gegen Manchester City

Heute seht ihr ab 13:00 Uhr die Übertragung vom Spiel zwischen Manchester City und FC Liverpool. So könnt ihr den amtierenden Meister der englischen Liga in Aktion sehen. Der Anstoß erfolgt um 13:30 Uhr.

Neben Jürgen Klopp an der Seitenlinie der „Reds“ wird es mit Akteuren wie Ilkay Gündogan, Erling Haaland und Manuel Akanji auch einige aus der Bundesliga bekannten Gesichtern im Team von Manchester City zu sehen geben. Kommentiert wird der Fußballabend von Florian Schmidt-Sommerfeld.

Der Zugang zum Streaming-Dienst WOW bringt euch den Premier-League-Live-Stream auf den Bildschirm. Für den Empfang am PC oder Laptop und Mac benötigt ihr den WOW Player. Fußball-Fans, die den englischen Fußball auf dem Smartphone, Tablet, iPhone oder iPad empfangen wollen, können das über die entsprechende WOW-App tun (Apps im Überblick). Auch die PS4, PlayStation 5, Fire TV, Apple TV und andere Streaming-fähige Geräte haben eine entsprechende App, um die Premier League online auf dem Fernseher zu verfolgen zu können.

Premier League im Live-Stream: Englischen Fußball online sehen

Sky zeigt alle Spiele der Premier League exklusiv in Deutschland. Neben den Live-Übertragungen wird es Highlight-Shows und Hintergrundberichte zu den Spielen aus der europäischen Top-Liga geben. Mit dem Sky- oder WOW-Abo seht ihr also nicht nur FC Liverpool gegen Manchester City heute im Stream, sondern auch die anderen Spiele aus England mit Manchester United, FC Chelsea und den andere englischen Teams. Am 29. Spieltag gibt es unter anderem noch diese Partien ab 15:30 Uhr bei Sky und WOW:

FC Arsenal gegen Leeds United

Brighton & Hove Albion gegen FC Brentford

FC Chelsea gegen Aston Villa

Zudem wird es mit „What a strike!“ eine Highlight-Sendung mit wechselnden Experten wie Erik Meijer oder Mladen Petric geben. Sky hält die Übertragungsrechte noch mindestens bis 2025. Zum Einschalten im TV benötigt ihr das Sport-Paket, im Stream müsst ihr bei WOW den Live-Sport-Zugang buchen.

