Fußball heute: RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Live-Stream und TV – Champions League

Heute Abend, am 10.03.2020, findet im Rahmen des Achtelfinales der Champions League das Spiel RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur statt. Bei GIGA erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im Livestream und TV verfolgen könnt.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird das Spiel „RB Leipzig – Tottenham Hotspur“ leider nicht übertragen. Dafür habt ihr die Möglichkeit, die Partie im Pay-TV bei Sky Sport 2 im Einzelspiel sowie bei Sky Sport 1 in der Konferenz zu sehen. Möchtet ihr die Begegnung lieber auf dem Computer, Tablet oder Smartphone verfolgen, könnt ihr das Spiel alternativ im Live-Stream bei Sky Go oder Sky Ticket mit dem Supersport-Ticket sehen. Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Leipziger Red-Bull-Arena.

Sky Ticket: 1 Monat 'Supersport Ticket' für 14,99 Euro *

Champions League heute: RB Leipzig – Tottenham Hotspur im Stream und TV bei Sky

Wollt ihr das Spiel RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur auf Sky Sport 2, Sky Sport 1 oder Sky Go verfolgen, benötigt ihr ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Momentan gibt es das Sky-Abo sogar im Fußball-Special-Angebot mit Bundesliga, 2. Bundesliga und Champions League für 24,99 Euro statt 49,99 Euro pro Monat.

Alternativ steht euch bei Sky Ticket das Supersport-Ticket zur Verfügung, mit dem ihr die Begegnung auch ohne „großes“ Sky-Abo im Live-Stream sehen könnt. Das Supersport-Ticket könnt ihr einen Monat lang für 14,99 Euro testen, danach kostet es 29,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Mit dem Supersport-Ticket könnt ihr zudem auch andere Spiele der Champions League sowie der Bundesliga sehen.

Die wichtigsten Infos zum Spiel auf einen Blick:

Anstoß des Spiels „RB Leipzig – Tottenham Hotspur“ ist um 21:00 Uhr.

Bei Sky Sport 2 seht ihr die Partie im Einzelspiel, bei Sky Sport 1 in der Konferenz.

Mit dem Sky-Supersport-Ticket seht ihr die Begegnung im Live-Stream.

Bei könnt ihr das Spiel im Radio-Stream hören.

RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur: Übertragung bei Sky – was erwartet uns?

Im Gegensatz zum morgigen Spiel Paris St. Germain gegen Borussia Dortmund wird das Spiel RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur vor Zuschauern stattfinden. Die Chancen für Leipzig, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale der Champions League zu erreichen, stehen gut: Nach dem 1:0 im Hinspiel genügt den Leipzigern bereits ein Unentschieden gegen Tottenham, um weiterzukommen.

Zwar verlor RB Leipzig die letzten zwei Spiele in der Bundesliga und steht damit momentan auf Platz drei, Tottenham zeigte sich in der Premier League zuletzt aber deutlich schwächer,verlor vier von fünf Spielen und steht damit nur noch auf Platz acht der englischen Liga. Damit muss die Mannschaft sogar um den erneuten Einzug in die Champions League bangen. Erschwerend kommt hinzu, dass der Mannschaft für das Spiel gegen Leipzig einige ihrer Leistungsträger wie Harry Kane oder Heung-min Son fehlen.

RB Leipzig – Tottenham Hotspur im TV und Live-Stream: Die Aufstellungen - wer spielt?

Erfahrungsgemäß geben die Mannschaften ihr finalen Aufstellungen erst kurz vor Beginn des Spiels bekannt. Voraussichtlich werden diese jedoch wie folgt aussehen:

RB Leipzig:

Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino - Nkunku, Werner - Schick

Tottenham Hotspur:

Lloris - Aurier, D. Sanchez, Alderweireld, B. Davies - Winks, Dier, Lo Celso - Lamela, Alli - Lucas Moura