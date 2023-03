Heute steht wieder der „Clasico“ an. Real Madrid und FC Barcelona treffen im Rahmen des spanischen Pokalwettbewerbs beim „Copa del Rey“ aufeinander. Ihr könnt den spanischen Fußballklassiker auch in Deutschland sehen. Wer zeigt Real Madrid gegen FC Barcelona im Live-Stream und TV?

Im Free-TV wird es keine Übertragung geben. Online habt ihr aber gleich mehrere Möglichkeiten, das spanische Pokalspiel einzuschalten. So zeigt etwa Bild+ das Spiel heute Abend im Live-Stream.

Um den Stream zu öffnen, benötigt ihr einen kostenpflichtigen Zugang. Neben dem Abo-Angebot bei Bild.de könnt ihr das Spiel auch im Pay-TV bei Sportdigital sehen. Das Programm des Sportsenders ist im Abonnement von DAZN enthalten. Wer also DAZN-Kunde ist (oder es werden möchte), kann das Spiel zwischen Real Madrid und FC Barcelona heute ebenfalls online sehen.

Hier gibt es Real Madrid vs. FC Barcelona im Live-Stream

Weiterhin könnt ihr auch die Live-Stream-Übertragungen von Sportdigital separat buchen. Einen Tagespass gibt es bereits für 2,99 Euro, im Monat kostet der Zugang 4,99 Euro.

Der ehemalige Bayern-Star Robert Lewandowski wird heute verletzungsbedingt fehlen. Mehr zum Spiel im Video:

Die Kosten für den Bild-Plus-Zugang liegen bei 7,99 Euro monatlich. Wer sich dazu entschließt, den Dienst gleich für mindestens 1 Jahr zu buchen, bezahlt in den ersten Monaten nur 1,99 Euro monatlich. Den DAZN-Zugang gibt es ab 9,99 Euro monatlich. Bei OneFootball kann man das Spiel heute ebenfalls einzeln buchen. Dort kostet die Übertragung 2,49 Euro. Die Übertragungen gibt es mit deutschem Kommentar.

Ein kostenloser Live-Stream wird nicht angeboten. Die genannten Streaming-Dienste haben keinen Gratis-Probemonat für eine Anmeldung. Der Stream über kostenlose Quellen wie LiveTV.sx ist illegal und kann abgemahnt werden.

Fußball heute: Real Madrid vs. FC Barcelona – Übertragung im Live-Stream

Das Copa-del-Rey-Spiel ist die erste von drei Begegnungen zwischen den spanischen Spitzenteams in den kommenden 5 Wochen. So gibt es neben dem Pokalrückspiel auch die Partie in der spanischen La Liga. Die kommenden Clasico-Termine:

Heute, Donnerstag, 2. März 2023, 21:00 Uhr: Real Madrid gegen FC Barcelona

Sonntag, 19. März 2023, 21:00 Uhr: FC Barcelona gegen Real Madrid

Mittwoch, 5. April 2023, 22:00 Uhr: FC Barcelona gegen Real Madrid

Heute treffen beide Teams im Halbfinalhinspiel aufeinander. Der Anstoß erfolgt um 21:00 Uhr. Beide Mannschaften gehen ohne einen Sieg aus dem letzten Spiel in die Begegnung heute. Real Madrid trennte sich gegen den Lokalrivalen Atlético am Wochenende 1:1 unentschieden. Barcelona musste sich überraschend mit 0:1 gegen Almeira geschlagen geben. In der Tabelle steht Barcelona noch auf Platz 1, die Madrilenen lauern direkt dahinter. Bei 3 der letzten 5 Begegnungen konnte Barca als Sieger vom Platz gehen, die anderen beiden Spiele siegten die „Königlichen“. Das Spiel heute wird im Santiago Bernabeu in Madrid ausgetragen.

