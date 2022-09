Heute startet der zweite Spieltag in der Champions-League-Saison 2022/23. Es gibt unter andere ein Wiedersehen des FC Bayern mit dem Top-Torjäger Robert Lewandowski im Dress des FC Barcelona. Aber wo kann man die Übertragung von Bayern München – FC Barcelona heute im Live-Stream und TV sehen?

Seit dem letzten Jahr müssen Fußball-Fans schärfer überlegen, wo die einzelnen Champions-League-Spiele kommen, schließlich haben mit Dazn und Amazon Prime gleich zwei Dienste die Übertragungsrechte. Das Bayern-Spiel heute seht ihr mit einem Abonnement bei Amazon Prime. Falls ihr Prime noch nicht nutzt, könnt ihr den Dienst kostenlos testen und somit gratis beim Bayern-Spiel heute Abend einschalten.

Alle anderen Partien sowie die Live-Konferenz kann man bei DAZN einschalten. Das Bayern-Spiel ist Teil des Prime-Abos. Wer noch kein Mitglied ist, kann Amazon Prime gratis testen und so heute Abend kostenlos und legal zu Bayern München gegen FC Barcelona einschalten.

FC Bayern München vs. FC Barcelona: Wer zeigt die Bayern heute live?

Amazon hat sich zur letzten Spielzeit die Übertagungsrechte für jeweils ein Spiel pro Spieltag gesichert. Gezeigt wird jeden Dienstagabend eine Partie mit deutscher Beteiligung. Heute Abend seht ihr also ab 21:00 Uhr das Spiel zwischen dem FC Bayern und Barcelona. Amazon hält die Rechte exklusiv. Das Bayern-Spiel wird es also nicht in der Spieltagskonferenz bei DAZN geben.

Wer zeigt die Champions League heute?

FC Bayern München gegen Borussia Dortmund gibt es bei Amazon Prime. Alle anderen Spiele seht ihr bei DAZN. Beim Sport-Streaming-Dienst gibt es heute ab 21:00 Uhr die Übertragungen der Spiele zwischen Olympique Marseille und Eintracht Frankfurt sowie Bayer Leverkusen gegen Atletico Madrid.

Morgen geht es bei DAZN weiter mit diesen beiden Spielen mit deutscher Beteiligung: Mittwoch, 14. September 2022, 21:00 Uhr: Real Madrid – RB Leipzig Mittwoch, 14. September 2022, 21:00 Uhr: Manchester City – Borussia Dortmund

Im Online-Radio könnt ihr alle deutschen Spiele bei WDR Event kostenlos und legal anhören.

Die Zusammenfassungen wird es einige Stunden nach Abpfiff in den YouTube-Kanälen von DAZN und Amazon Prime geben. Alle Highlights können auch ohne Abo kostenlos angesehen werden.

Fußball heute: Champions League im Live-Stream bei diesen Sendern

Amazon zeigt 16 Spiele am Dienstag live und exklusiv. Im Anschluss an das BVB-Spiel heute gibt es auch die Highlights exklusiv über Amazon zu sehen. Das sind die Termine der Amazon-Spiele in der Gruppenphase der Saison 2022/23:

Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen (6. September 2022 um 18:45 Uhr)

FC Bayern München gegen FC Barcelona (13. September 2022 um 21:00 Uhr)

Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur (4. Oktober 2022 um 21:00 Uhr)

Borussia Dortmund gegen FC Sevilla (11. Oktober 2022 um 21:00 Uhr)

Borussia Dortmund gegen Manchester City (25. Oktober 2022 um 21:00 Uhr)

FC Bayern München gegen Inter Mailand (1. November 2022 um 21:00 Uhr)

Die Champions-League-Spiele bei Amazon Prime könnt ihr im Browser einschalten. Per HDMI-Kabel lässt sich das Signal auch auf den Fernseher übertragen. Alternativ nutzt ihr die Prime-Video-App auf eurem Wunschgerät. Die App gibt es unter anderem für Android-Smartphones und -Tablets, iPhones, iPads, Fire TV Stick und viele Smart-TV-Geräte. Das Abo ist kostenpflichtig, in den ersten 30 Tagen nach der Anmeldung könnt ihr alle Inhalte von Amazon Prime aber gratis und ohne Einschränkungen nutzen. Die Kosten liegen aktuell noch bei 7,99 Euro monatlich beziehungsweise 69,90 Euro im Jahresabo. Ab dem 15. September hebt Amazon die Preise an. Dann liegt die Monatsgebühr bei 8,99 Euro und die jährlichen Kosten betragen 89,90 Euro.

Alle Spiele der Champions League heute & morgen im Stream sehen

Habt ihr ein DAZN-Abo, könnt ihr zu allen weiteren Champions-League-Spielen heute und morgen einschalten. Diese Partien stehen auf dem Spielplan:

Dienstag, 13. September, 18:45 Uhr: Viktoria Pilsen – Inter Mailand

Dienstag, 13. September, 18:45 Uhr: Sporting Lissabon – Tottenham Hotspur

Dienstag, 13. September, 21:00 Uhr: FC Liverpool – Ajax Amsterdam

Dienstag, 13. September, 21:00 Uhr: FC Porto – FC Brügge

Dienstag, 13. September, 21:00 Uhr: Bayer Leverkusen – Atlético Madrid

Dienstag, 13. September, 21:00 Uhr: Olympique Marseille – Eintracht Frankfurt

Mittwoch, 14. September, 18:45 Uhr: Schachtat Donezk – Celtic Glasgow

Mittwoch, 14. September, 18:45 Uhr: AC Mailand – Dinamo Zagreb

Mittwoch, 14. September, 21:00 Uhr: Glasgow Rangers – SSC Neapel

Mittwoch, 14. September, 21:00 Uhr: Real Madrid – RB Leipzig

Mittwoch, 14. September, 21:00 Uhr: Manchester City – Borussia Dortmund

Mittwoch, 14. September, 21:00 Uhr: FC Chelsea – RB Salzburg

Mittwoch, 14. September, 21:00 Uhr: FC Kopenhagen – FC Sevilla

Mittwoch, 14. September, 21:00 Uhr: Juventus Turin – Benfica Lissabon

Mittwoch, 14. September, 21:00 Uhr: Maccabi Haifa – Paris Saint-Germain

Einen kostenlosen Probemonat gibt es bei DAZN nicht mehr. Im Free-TV gibt es auch in der Saison 2022/23 keine Übertragungen der Champions League. Auch Sky wird in dieser Spielzeit keine Live-Bilder aus der Königsklasse zeigen.

Champions League im Free-TV und Stream: Was wird gezeigt?

Für Deutschland gehen in dieser Spielzeit der FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig auf die Jagd nach der wichtigsten Trophäe im europäischen Vereinsfußball. DAZN und Amazon Prime teilen sich die Übertragungen der Champions-League-Spiele in diesem Jahr auf. Erstmals seit Jahren gibt es seit der letzten Saison auch wieder Bilder der Königsklasse im Free-TV. ZDF hat sich das kleine Rechtepaket für die Highlights gesichert. So könnt ihr jeden Mittwoch ab 23 Uhr beim Sportstudio im ZDF einschalten und alle Tore von Lionel Messi und Erling Haaland gratis genießen. Daneben wird es endlich auch wieder das Finale der aktuellen Champions-League-Saison live im Free-TV geben.

Die Online-Radio-Übertragungen bei Amazon Prime werden in dieser Saison hingegen gestrichen. Dafür könnt ihr regelmäßig bei „WDR Event“ einschalten und die Spiele mit deutscher Beteiligung kostenlos anhören.

Champions League im TV: Die Kosten

In der laufenden Spielzeit wird DAZN 121 Spiele live übertragen und damit einen Großteil der insgesamt 137 Spiele in voller Länge zeigen. Amazon hält die Rechte an den übrigen 16 Spielen und zeigt an jedem Spieltag eine Partie. Dabei hat man das Erstzugriffsrecht, kann sich also die besonders spannenden Übertragungen sichern.

Sky zeigt in dieser Saison gar keine Champions-League-Spiele mehr. Die Kosten für Amazon Prime liegen bei 89 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro bei einer monatlichen Zahlung. Bei DAZN liegt die Monatsgebühr bei 29,99 Euro oder umgerechnet 29,99 Euro für ein ganzes Jahr. Die Highlights bei ZDF gibt es gratis, die Kosten werden über die Rundfunkgebühr abgerechnet.