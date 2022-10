Heute geht es in den vierten Spieltag in der UEFA Europa League sowie in der Conference League. Ihr könnt auch am Donnerstag wieder live bei zahlreichen Spielen im Europapokal einschalten. Wo kann man das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Partizan Belgrad im Live-Stream und TV sehen?

Anders als an den vergangenen Spieltagen wird es das Köln-Spiel heute nicht im Free-TV geben. RTL zeigt heute gar kein Fußball. Stattdessen könnt ihr bei Nitro einschalten. Dort wird jedoch die Europa-League-Partie zwischen dem 1.FC Union Berlin und Malmö FF gezeigt. Das Rückspiel zwischen Partizan Belgrad und 1.FC Köln wird exklusiv im Live-Stream über RTL+ gezeigt. Dafür benötigt ihr einen Zugang zu RTL+, den man im ersten Monat nach der Anmeldung gratis testen kann.

RTL+ ist der hauseigene Streaming-Dienst von RTL. Ihr könnt dort zum einen zu den Live-Streams der TV-Sender wie RTL einschalten und zum anderen exklusiv weitere Live-Übertragungen der Europapokalspiele ansehen, darunter auch die heutigen Spiele des SC Freiburg und 1. FC Union Berlin.

1. FC Köln vs. Partizan Belgrad heute: Conference League im Stream

RTL+ liefert euch die Übertragung vom Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Partizan Belgrad im Stream auf den Bildschirm. Das klappt zum einen im Browser und zum anderen mit der entsprechenden App auch auf dem Smart-TV, Smartphone, Tablet, iPhone, iPad und verschiedenen Streaming-Sticks.

Wer zeigt 1. FC Köln – Partizan Belgrad im Live-Stream und TV? RTL+. Ein kostenpflichtiger Account wird benötigt. Man kann den Dienst aber nach der ersten Anmeldung gratis testen.

Der Anstoß zum Spiel erfolgt um 18:45 Uhr. Die Übertragung startet um 18:10 Uhr mit den Vorberichten.

Beim Streaming-Dienst gibt es zudem weitere Spiele der „Europa League“ und „Conference League“ live online. Für die Stream-Übertragung wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Anders als in den Vorjahren gibt es keine Europa-League-Spiele mehr bei Dazn. RTL hält die Übertragungsrechte für beide Wettbewerbe für die drei Jahre. Auch in der nächsten Saison sieht man die Europa-League- und Conference-League-Spiele also bei dem Sender.

Hier gibt es die Spiele im „großen“ Wettbewerb:

Je Spieltag könnt ihr bei RTL Plus acht Live-Übertragungen der „Europa League“ im Live-Stream über RTL+ sehen, darunter alle Spiele mit deutscher Beteiligung sowie weitere Highlight-Partien. Zudem gibt es eine Live-Konferenz mit verschiedenen Spielen. Der Fußballabend beginnt um 18:10 Uhr. Dann werden die Vorberichte übertragen. Am 4. Spieltag (Donnerstag, 13.10.2022) gibt es folgende Begegnungen live bei RTL+:

18:15 Uhr: UEFA Europa League & Conference League: Die Konferenz

18:45 Uhr: FK Partizan – 1. FC Köln (Conference League)

18:45 Uhr: FC Nantes – SC Freiburg (Europa League)

18:45 Uhr: Real Betis – AS Rom (Europa League)

18:45 Uhr: AEK Larnaka – Fenerbahce Istanbul (Europa League)

20:30 Uhr: Union Berlin – Malmö FF (Europa League, auch im Free-TV bei Nitro)

20:30 Uhr: Manchester United – Omonoia FC (Europa League)

20:30 Uhr: Trabzonspor – AS Monaco (Europa League)

20:30 Uhr: West Ham United – RSC Anderlecht (Conference League)

Die Einzel-Streams starten um 18:10 Uhr beziehungsweise um 20:30 Uhr mit den Vorberichten.

Die Kosten im Überblick

Um die Europa-League-Spiele im Live-Stream verfolgen zu können, benötigt man ein RTL-Plus-Abo. Die Kosten hierfür liegen bei 4,99 Euro monatlich. Alle Übertragungen sind im Preis inbegriffen, das heißt, es fallen keine zusätzlichen Gebühren für den Abruf an. Im ersten Monat kann man RTL+ gratis testen und so zum Beispiel kostenlos bei 1. FC Köln – 1. FC Slovacko und den Europa-League-Spielen von heute im Live-Stream einschalten.

Der Stream steht im Browser am PC und Mac zur Verfügung. Dank entsprechender Apps sieht man die Spiele zudem auf dem Android-Smartphone und -Tablet, iPhone, iPad, Amazon Fire TV und vielen weiteren Empfangsgeräten. Ein gleichzeitiges Streamen mit einem Account auf mehreren Geräten ist nur mit dem teureren Premium-Plus-Zugang möglich, der 7,99 Euro im Monat kostet.

So seht ihr alle TV-Sender im Stream:

Conference League im TV und Stream bei RTL/TVNOW

Je Spieltag wird ein Top-Spiel der beiden Wettbewerbe im Free-TV zu sehen sein. Besonders brisante und spannende Spiele wird der Hauptsender RTL zeigen, ansonsten laufen die Übertragungen im Fernsehen bei Nitro. Die Spiele bei RTL und Nitro kann man natürlich auch über RTL+ online sehen.

Anders als in der Hinrunde hat man sich im Free-TV nicht für die Übertragung des Köln-Spiels entschieden, sondern zeigt Union Berlin. Los geht es mit dem Fußballabend bei Nitro um 20:15 Uhr mit der Countdown-Sendung, bevor der Anstoß zur ersten Hälfte um 21:00 Uhr erfolgt. Im Anschluss an das Live-Spiel werden Nitro und RTL+ Highlights der weiteren Europapokalpartien ab 23:00 Uhr zeigen.

Wer zeigt Köln, Freiburg und Berlin? Conference League und Europa League bei RTL

So sieht die Planung für den 4. Spieltag im Europapokal bei RTL+ und RTL aus:

Donnerstag, 06. Oktober (4. Spieltag)

Europa League: FC Nantes – SC Freiburg (18:45 Uhr, RTL+)

Europa League: Malmö FF – Union Berlin – Malmö FF (21:00 Uhr, RTL+ und Nitro im Free-TV)

Conference League: FK Partizan – 1.FC Köln (18:45 Uhr, RTL+)

Im Free-TV wird Laura Papendick durch den Fußballabend führen. Marco Hagemann kommentiert das Live-Spiel im TV. An seiner Seite sitzt der ehemalige Fußballprofi Steffen Freund als Experte. Neben den acht Live-Spielen wird es eine Konferenz mit den Parallelspielen geben.