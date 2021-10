Das Nations-League-Turnier sucht heute seinen zweiten Sieger. Wer tritt in die Fußstapfen Portugals? Ihr könnt das Finale zwischen Spanien und Frankreich im Live-Stream und TV mitverfolgen. Zudem gibt es heute auch die Fußball-Übertragung vom Spiel um Platz 3 zwischen Italien und Belgien zu sehen.

Beide Nations-League-Spiele werden live und in voller Länge beim Streaming-Dienst DAZN gezeigt. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abo, könnt aber nach der ersten Anmeldung einen Monat lang kostenlos bei DAZN einschalten. Das Finale zwischen Spanien und Frankreich zeigt zudem ARD im Free-TV. Hier könnt ihr die Live-Übertragung kostenlos empfangen. Der Live-Stream steht auf der ARD-Webseite oder über die Apps des TV-Senders zur Verfügung.

Nations League heute: Spanien - Frankreich und Italien - Belgien im Live-Stream und TV

Die Live-Übertragungen zu den Spielen zwischen Spanien und Frankreich sowie Belgien und Italien gibt es per Stream im Browser am PC und Mac. Mit einer passenden App seht ihr die finalen Spiele der Nations League auch am Smartphone und Tablet, iPhone, iPad sowie über verschiedene Smart-TVs, Chromecast und Fire TV (Stick) auf dem großen Fernsehbildschirm.

Die Übertragung zum Spiel um Platz 3 zwischen Italien und Belgien beginnt um 15:00 Uhr.

Das Finale der Nations League zwischen Spanien und Frankreich steigt um 20:45 Uhr.

Die Vorberichterstattung zum Finale beginnt bei ARD um 20:15 Uhr. Esther Sedlaczek führt durch den Fußballabend. An ihrer Seite steht der ehemalige deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger als Experte bereit. Gerd Gottlob kommentiert das Finale der UEFA Nations League.

Beide Halbfinal-Spiele hatten ihre Highlights. So hat Belgien eine 2:0-Führung gegen Frankreich noch aus der Hand gegeben und stand zum Abpfiff beim 2:3 mit leeren Händen da. Erst in der letzten Spielminute sicherte Theo dem amtierenden Weltmeister den Erfolg durch einen strammen Linksschuss. Auch das Spiel zwischen Italien und Spanien schrieb Fußball-Geschichte, schließlich wurde die Rekord-Serie Italiens von 37 Spielen ohne Niederlage mit dem 1:2 beendet.

Mit der Partie zwischen Frankreich und Spanien wartet heute ein echter Fußball-Klassiker auf die Fans. Beide Mannschaften trafen bislang 35 Mal aufeinander. Spanien setzte sich 16 Mal als Sieger durch, die Franzosen 12 Mal. Auf höchster Ebene trafen beide Nationen im Achtelfinale der WM 2006 in Deutschland aufeinander. Frankreich setzte sich mit 3:1 durch. Die letzte Begegnung gab es 2017 im Rahmen eines Freundschaftsspiels, das Spanien mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

Nations League heute: Spanien - Frankreich im Stream und TV sehen

Das Finale der UEFA Nations League steigt am heutigen Sonntag, den 10. Oktober, um 20:45 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im altehrwüridgen „San Siro“ in Mailand. Spanien setzte sich in der Gruppenphase unter anderem gegen Deutschland durch, als es ein 0:6-Debakel für das damals noch von Jogi Löw geführte Team gab. Frankreich ließ in der Gruppenphase den Titelverteidiger Portugal, den WM-Finalgegner Kroatien sowie Schweden hinter sich.

Das Nations-League-Turnier wird in der Saison 2020/21 das zweite Mal ausgetragen. Die Final-Partien von heute sollten ursprünglich bereits im Juni 2021 stattfinden. Aufgrund der Pandemie wurde jedoch die Europameisterschaft 2020 in den diesjährigen Sommer gelegt, womit die Nations-League-Finals verschoben werden musste.

Die Gruppenphase der Nations-League-Saison 2022 soll im Juni starten und September enden, bevor es im Juni 2023 in die Final-Spiele geht. Zudem werden im Anschluss im März 2024 die Qualifikationsspiele zur EM 2024 ausgetragen, die sich aus der Nations-League-Konstellation ergeben.