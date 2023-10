Futter für den Game Pass: Xbox-Chef hat den wahren Schatz noch nicht gefunden

Der Publisher Activision Blizzard und all seine Werke gehören jetzt zur Microsoft-Familie. Xbox-Chef Phil Spencer ist sich allerdings selbst noch nicht ganz sicher, was er mit den vielen neuen Spielen anfangen soll. In jedem Fall sollen Game-Pass-Besitzer aber besonders profitieren.

Der Xbox stehen jetzt alle Türen weit offen

Nach monatelanger Unsicherheit hat Microsoft den größten Gaming-Deal der Geschichte abgeschlossen. Publisher Activision Blizzard und damit Games wie Call of Duty, World of Warcraft und Diablo spielen jetzt im Team Xbox. Damit aber noch nicht genug. Xbox-Chef Phil Spencer sucht noch nach weiteren Schätzen, die für den Game Pass wiederbelebt werden können.

Im offiziellen Xbox-Podcast spricht Spencer über seinen Plan und warum es sowohl inspirierend als auch beängstigend ist, auf so viele Spielereihen zurückgreifen zu können:

„Ich denke, wir müssen ein Wächter der Werke sein, die wir anfassen. Es sind Erinnerungen von Menschen auf verschiedenen Plattformen, aus verschiedenen Jahrzehnten. Und ich möchte sicherstellen, dass wir, wenn wir zurückgehen und etwas zurückbringen, dass wir es mit unserem ganzen Können, mit einem motivierten Team, das an etwas arbeiten will und etwas bewirken will, nicht nur für finanziellen Gewinn oder für eine PR-Ankündigung etwas erschaffen und das Produkt nicht liefern. Ich fange also an mit den Teams und wofür sie sich begeistern.“

Alte Spielereihen sollen im Game Pass zurückkehren

Spencer gibt weiter zu, dass er nicht glaubt, mit Xbox einen hervorragenden Job bei der Überarbeitung bestehender Franchises gemacht zu haben. Es sei immer ein Kompromiss zwischen etwas Neuem und etwas aus der Vergangenheit. Mit dem Game Pass gebe es jedoch die Möglichkeit, jedes Jahr ein paar Spielereihen zurückzubringen.

Der Xbox-Chef selbst wünscht sich Spiele wie Hexen zurück, die er als Kind gespielt habe. Aktuell gebe es aber noch keine konkreten Pläne sondern nur Chancen. Wenn es jedoch Menschen und Teams gebe, die sich voll auf ein altes Franchise konzentrieren wollen, werde er es dies unterstützen. Anhand der schieren Menge an Spielen und Entwicklern, die inzwischen unter der Xbox-Flagge fahren, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Spencers Wunsch für den Game Pass auch Wirklichkeit wird.

