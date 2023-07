Samsung bietet bereits unzählige Produkte an. Von Smartphones über Tablets bis hin zu Fitness-Trackern. Doch das reicht noch nicht, denn das südkoreanische Unternehmen möchte weiter expandieren und hat mit Galaxy Pulse eine ganz besondere Produktserie in Entwicklung.

Samsung-Ring mit doppeltem Nutzen

Erst kürzlich hat Samsung selbst in der Health-App verraten, dass das Unternehmen an einem Ring arbeitet, der genau wie ein Fitness-Tracker Daten eures Körpers sammelt und analysiert. Wie sich jetzt zeigt, soll der Ring aber wohl einen zweiten Nutzen haben. Er soll nämlich auch zur Bedienung der Samsung-Brille genutzt werden können. Ein entsprechendes Patent zeigt die AR-Brille in Kombination mit dem Ring:

Die AR-Brille von Samsung und der Ring sollen zusammenarbeiten. (Bildquelle: Samsung/TheElec)

Apple verzichtet komplett auf ein externes Gerät zur Bedienung bei der Vision Pro. Dort wird alles über Kameras und Handbewegungen gesteuert. Gut möglich, dass Samsung auch deswegen die eigene AR-Brille erst einmal verschoben hat.

Die Bezeichnung „Galaxy Pulse“ soll dabei laut TheElec nicht nur für den einen Ring stehen, sondern für eine ganze Reihe von smarten Produkten wie Armbändern, Halsketten, Brillen und Ringen. Samsung will also eine ganze Serie neuer Produkte unter der Pulse-Bezeichnung auf den Markt bringen (Quelle 9to5Google). Mit Galaxy Circle, Index und Insight hat sich Samsung neben Pulse noch weitere Bezeichnungen gesichert. Da kommt also noch mehr auf uns zu.

Wenn ihr ein Samsung-Handy habt, könnt ihr es mit diesen Tipps aus dem Video viel besser machen:

Samsung-Event steht an

Am 26. Juli 2023 veranstaltet Samsung das nächste Unpacked-Event auf dem mehrere neue Produkte erwartet werden. So soll Samsung nicht nur die beiden neuen Falt-Handys Galaxy Z Fold 5 und Galaxy Z Flip 5 vorstellen, sondern auch die neuen Galaxy-Tab-S9-Tablets und Galaxy-Watch-6-Smartwatches. Der Ring wird dort eigentlich nicht erwartet. Vielleicht möchte uns Samsung aber auch überraschen und gibt einen Ausblick.

