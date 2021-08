Mit dem bevorstehenden Samsung Galaxy Unpacked Event stellt sich die Frage, ob sich der Kauf eines der aktuellen Flaggschiff-Modelle Galaxy S21 Plus (5G) und Galaxy S21 Ultra (5G) noch lohnt.

Samsung Galaxy S21 Facts

Ja – wer nicht unbedingt zu den allerersten gehören muss, der immer das neueste Galaxy-Smartphone besitzt, der kann nochmal deutlich sparen. Fokus des Unpacked-Events am 11. August sind, nach allem, was bis jetzt bekannt ist, vor allem faltbare Smartphones. Ein neues Galaxy Note wird es offenbar nicht geben, die neue Galaxy-S-Reihe (vermutlich Galaxy S22) wird erst für Anfang 2022 erwartet. Bis hier die Preise deutlich sinken, dauert es erfahrungsgemäß einige Monate – und selbst dann liegt der Preis noch deutlich über dem der Vorgänger-Varianten. Soll heißen: Damit lohnt sich gerade jetzt ein Blick auf die aktuellen Galaxy-Highlights Galaxy S21 Plus (5G) und Galaxy S21 Ultra (5G).

Galaxy S21 Plus (5G) bei Saturn zum Bestpreis

das Galaxy S21 Plus ist das rundherum empfehlenswerte Basismodell der S21-Serie in der Variante mit größerem Display. Bei Saturn bekommt ihr das Galaxy S21 Plus (5G) mit 128 GB zum aktuellen Preis von 999 Euro inklusive Versand. Das Galaxy S21 Plus wurde von der Stiftung Warentest mit der Note „gut“ (1,8) bewertet. Wer nach einem treuen Begleiter in Sachen Smartphone sucht, ist hier bestens bedient und bekommt Highend-Leistung zum angemessenen Preis.

Die wichtigsten Specs in der Übersicht:

CPU: Samsung Exynos 2100 Octa-Core-SoC, 5 nm, bis 2,9 GHz, Mali-G78 MP14 GPU

Display: 6,7 Zoll Dynamic AMOLED 2X, FHD+ (2.400 × 1.080), HDR10+ mit 1.300 nit (Peak), 120 Hz

Speicher: 128 GB intern, UFS 3.1, nicht erweiterbar

Arbeitsspeicher: 8 GB

Rückkamera: 12 MP + 64 MP + 12 MP, bis zu 3× Hybrid-Zoom, Videoaufnahmen u.a. in 8K24, 4K60

Akku: 4.800 mAh

Kommunikation: Wifi 6, 5G, BT 5.0, NFC, Dual-SIM

Wasserdicht: zertifiziert nach IP68

Fingerabdrucksensor: im Display (Ultraschall)

Laden: Schnellladen per Kabel mit 25 W, Wireless Charging mit 15 W, Reverse Wireless Charging mit 4,5 W

Stereo-Lautsprecher, gehärtetes Displayglas (Gorilla Glass Invictus)

Samsung Galaxy S21+ 5G (128 GB) Phantom Black

Galaxy S21 Ultra (5G) als Preis-Hit sichern

Eine Spur größer, mit einem deutlich schärferen Display und besser in Sachen Kamera-Spezialitäten wird es mit dem Galaxy S21 Ultra (5G) mit 128 GB.Bei Saturn sichert ihr es euch für 1.199 Euro. Gerade in Sachen Auflösung hat das größte Flaggschiff die Nase vorn und bietet eine Pixeldichte von 515 ppi statt 394 ppi, auch die Kamera gilt als etwas stärker gegenüber dem Standardmodell, insbesondere aufgrund des optischen Zooms. Außerdem bietet das Galaxy S21 Ultra (5G) satte 40 MP für die Frontkamera – das Galaxy S21 Plus (5G) „nur“ 10 MP. Das Gesamtpaket hat dann auch die Stiftung Warentest überzeugt, die die Note „gut“ (1,7) vergab.

Die wichtigsten technischen Details in der Übersicht:

CPU: Samsung Exynos 2100 Octa-Core-SoC, 5 nm, bis 2,9 GHz, Mali-G78 MP14 GPU

Display: 6,8 Zoll Dynamic AMOLED 2X, WQHD+ (3.200 x 1.440), HDR10+ mit 1.500 nit (Peak), 120 Hz

Speicher: 128 GB intern, UFS 3.1, nicht erweiterbar

Arbeitsspeicher: 12 GB

Rückkamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP, Periskop-Kamera mit bis zu 10× optischem Zoom, Videoaufnahmen u.a. in 8K24, 4K60

Frontkamera: 40 MP

Akku: 5.000 mAh

Kommunikation: Wifi 6E, 5G, BT 5.2, NFC, Dual-SIM

Wasserdicht: zertifiziert nach IP68

Fingerabdrucksensor: im Display (Ultraschall)

Laden: Schnellladen per Kabel mit 25 W (USB PD 3.0), Wireless Charging mit 15 W, Reverse Wireless Charging mit 4,5 W

Stereo-Lautsprecher, S-Pen-Unterstützung (Stylus nicht im Lieferumfang), gehärtetes Displayglas (Gorilla Glass Invictus)

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (128 GB) Phantom Black

Samsung Galaxy-Highlights im Saturn-Angebot

Besonderer Clou: Das Update auf Android 12 soll demnächst als Beta für die Samsung-Flaggschiffe starten. Weitere spannende Angebote und aktuelle Preis-Hits von Samsung findet ihr außerdem direkt auf der Übersichtsseite von Saturn.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).