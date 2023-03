Samsung hat mit dem Galaxy S23 Ultra eines der besten Android-Smartphones gebaut. Es besitzt eine tolle Ausstattung, den beliebten S Pen und eine neue 200-MP-Kamera. Doch genau bei Letzterer ist eine Kontroverse ausgebrochen. Macht das Ultra-Smartphone Fake-Bilder?

Samsung Galaxy S23 Ultra: Fotos vom Mond nur Fake?

Samsung setzt bei seinen Smartphones schon länger auf maschinelles Lernen, um Fotos besser aussehen zu lassen. Beim Galaxy S23 Ultra könnte Samsung aber einen Schritt zu weit gegangen sein. Ein Reddit-Nutzer hat nämlich festgestellt, dass Samsung der stark beworbenen Mond-Fotografie ordentlich unter die Arme greift. Er hat ein Foto vom Mond genommen, dieses fast unkenntlich gemacht und es mit dem Smartphone fotografiert:

Diese Bild hat ibreakphotos mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra abfotografiert. (Bildquelle: Reddit

Das Ergebnis verblüfft, denn dort werden Details und eine Schärfe gezeigt, die so gar nicht auf dem fotografierten Bild zu sehen sind. Auch die Farben wirken ganz anders:

Das hat das Samsung Galaxy S23 Ultra aus dem Bild gemacht. (Bildquelle: Reddit

Der Tester geht davon aus, dass das Galaxy S23 Ultra die Konturen des Mondes erkennt, diese mit anderen Fotos vergleicht und so ein eigenes Bild erstellt. Dass der Unterschied aber so massiv ist, hätte er nicht gedacht. Macht das Samsung Galaxy S23 Ultra mit dem 100x-Zoom also wirklich Fotos vom Mond oder sind das einfach nur per KI zusammengerechnete Bilder? Letzteres erscheint aktuell wahrscheinlicher.

Wir haben uns die Kamera des Samsung Galaxy S23 Ultra genau angeschaut:

Samsung macht kein Geheimnis um KI-Fotografie

Samsung nutzt künstliche Intelligenz bereits seit dem Galaxy S10, um so Bilder zu optimieren. In einem Beitrag erklärt Samsung sogar die Mondfotografie und zeigt, wie die Technik dahinter funktioniert. Im Grunde will Samsung so die Unschärfe entfernen und ein tolles Bild erzeugen (Quelle: Samsung).

Das Problem ist nur, dass Samsung die Mondfotografie als Stärke des 100x-Zooms vermarktet, dabei sorgt in erster Linie die KI dafür, dass das Bild erzeugt wird, nicht die Kamera. Auch andere Unternehmen nutzen KI, um ihre Bilder zu verbessern. Daran ist also nichts auszusetzen, da die Ergebnisse überzeugen.