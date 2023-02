Samsung hat kürzlich mit den Galaxy-S23-Smartphones insgesamt drei neue Top-Handys vorgestellt. Obwohl sich auf den ersten Blick nicht wirklich viel geändert hat, ist das Interesse an den neuen Modellen sehr groß. Besonders eine Version holt sich wieder die Krone.

Samsung Galaxy S23 Ultra ist ein riesiger Erfolg

Nachdem Samsung seine neuen Flaggschiff-Smartphones auf den Markt gebracht hat, fragen sich viele natürlich, wie erfolgreich die neuen Galaxy-S23-Smartphones denn wirklich sind. Dazu hat sich Samsungs Chief Marketing Officer Benjamin Braun nun geäußert. Im Rahmen eines Qualcomm-Events auf dem MWC 2023 hat er gesagt, dass die Galaxy-S23-Vorbestellungen die des Galaxy S22 „zerschmettert“ haben, nachdem das Galaxy S22 sich schon doppelt so gut wie das Galaxy S21 verkauft hat:

Für Samsung kann man also von einem riesigen Erfolg sprechen, der besonders dem Galaxy S23 Ultra zu verdanken ist. Wie schon beim Galaxy S22 Ultra ist das teuerste Modell auch bei der neuen Generation am beliebtesten. Dort soll es 60 Prozent aller verkauften Galaxy S23 ausmachen. Einen großen Teil dürfte auch das kompakte Galaxy S23 (Test) abdecken, während das Galaxy S23 Plus am wenigsten gefragt ist.

Für Samsung könnte es mit dem Galaxy S23 Ultra also kaum besser laufen. Das Top-Smartphone mit der 200-MP-Kamera verkauft sich blendend, obwohl der Preis mit ab 1.399 Euro noch einmal gestiegen ist. Die Menschen können und wollen also viel Geld für ein Smartphone zahlen, wenn dieses auch einen entsprechenden Gegenwert bietet.

Samsung Galaxy S23 mit besserem Prozessor

Einer der Gründe für den riesigen Erfolg der Galaxy-S23-Smartphones in Europa dürfte der neue Qualcomm-Prozessor sein. Nachdem Samsung uns jahrelang mit Exynos-Chips der „zweiten Wahl“ abgespeist hat, bekommen wir mit dem Snapdragon 8 Gen 2 endlich einen Prozessor, der extrem leistungsstark und effizient arbeitet. Allein dadurch ist das Galaxy S23 ein so viel besseres Handy als das Galaxy S22. Kein Wunder also, dass das Interesse noch einmal größer ist. Bleibt nur zu hoffen, dass Samsung aus seinen Fehlern lernt und wir zukünftig nicht mehr zweite Wahl sind.

