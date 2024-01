Galaxy S24, Plus und Ultra kaufen: Samsung belohnt euch doppelt

Samsung hat mit dem Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra drei neue High-End-Smartphones vorgestellt. Wenn ihr euch eines der Modelle kaufen wollt, dann werdet ihr noch für kurze Zeit doppelt belohnt. Zudem wurden die Preise im Vergleich zu den Vorgängern teilweise gesenkt.

Samsung-Aktion für Vorbesteller des Galaxy S24

Originalartikel:

Samsung hatte mit den Galaxy-S23-Smartphones eine komplett neue Vorbesteller-Aktion eingeführt, die richtig gut ankam. Wenn ihr eines der Handys vor dem Marktstart bestellt habt, gab es ohne Aufpreis den doppelten Speicherplatz. Genau die gleiche Aktion gibt es bei den Galaxy-S24-Smartphones erneut. Zum Preis der 128-GB-Version des Galaxy S24 von 899 Euro bekommt ihr die 256 GB, die eigentlich etwas teurer wäre (bei Samsung anschauen). Gleiches gilt für das Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra. Die Aktion läuft bis zum 30. Januar 2024.

Während es beim Galaxy S24 Plus und Galaxy S24 Ultra nur mehr Speicher gibt, ist die Aktion für Käufer des normalen Galaxy S24 deutlich wichtiger. Dort gibt es wohl wieder die Version mit langsamerem 128-GB-Speicher. Erst ab 256 GB kommt UFS-4.0-Speicher zum Einsatz. Entsprechend lohnt sich die Aktion für dieses Smartphone besonders. Das Galaxy S24 und S24 Plus sind im Vergleich zu ihren Vorgängern jeweils 50 Euro günstiger geworden. Das Galaxy S24 Ultra hingegen 50 Euro teurer. Es startet erst bei 1.449 Euro (bei Samsung anschauen).

Doppelt belohnt werdet ihr, indem ihr euer altes Smartphone an Samsung verkauft und dafür 100 oder 150 Euro extra zum normalen Ankaufspreis erhaltet. Wenn ihr das Galaxy S24 oder Galaxy S24 Plus kauft, dann spendiert euch Samsung 100 Euro zusätzlich. Beim Galaxy S24 Ultra sind es 150 Euro. Den Ankauf könnt ihr direkt bei Samsung im Laufe der Bestellung eines neuen Smartphones auswählen.

In den nachfolgenden Videos könnt ihr euch die neuen Samsung-Smartphones anschauen:

Samsung Galaxy S24 jetzt kaufen oder warten?

Samsung-Smartphones verlieren mit der Zeit meist relativ schnell an Wert. Schaut man sich den Preisverlauf des Galaxy S23 an, dann bekommt ihr das Handy nach einem Jahr etwa 250 Euro günstiger. Das Galaxy S23 Ultra ist in einem Jahr etwa 400 Euro im Preis gefallen. Wenn ihr also zumindest die ersten Monate abwartet, könnt ihr einiges an Geld sparen. Sobald die Preise der neuen Galaxy-S24-Smartphones fallen, werden wir euch informieren.

