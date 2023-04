Samsung hat mit dem Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra drei wirklich starke Android-Smartphones auf den Markt gebracht, die der Konkurrenz aber an einer Stelle hinterherhängen. Genau diesen Nachteil will Samsung laut neuesten Informationen bei der Galaxy-S24-Serie beseitigen.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 wieder mit mehr Speicher

Während sich Samsung über den riesigen Erfolg der Galaxy-S23-Handy freut, die dem Unternehmen zurück an die Smartphone-Spitze geholfen haben, gibt es bereits jetzt Gerüchte zu den Nachfolgern. Samsung hatte in den letzten Jahren damit begonnen, beim internen Speicher und Arbeitsspeicher wieder mehr zu sparen. So besitzen beispielsweise das Galaxy S23 und Galaxy A54 genau so viel Speicher und RAM, obwohl das Top-Smartphone fast doppelt so viel kostet. Genau das soll sich beim Galaxy S24 wieder ändern.

Laut einer gut informierten Quelle sollen die Galaxy-S24-Smartphones wieder zu alter Stärke zurückfinden. So sollen das Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus jeweils mit 12 GB RAM ausgestattet sein. Das Galaxy S24 Ultra soll sogar bis zu 16 GB RAM besitzen. Gute Nachrichten gibt es auch beim Speicherplatz. Samsung soll sich ab dem Galaxy S24 vom 128-GB-Basismodell verabschieden. Dann soll es nur noch mindestens 256 GB schnellen Speicher geben (Quelle: SamMobile).

Besonders Letzteres ist wichtig, denn Samsung hat beim Galaxy S23 (Test) in der 128-GB-Version langsameren Speicher verbaut. Nur wer sich ein 256-GB-Modell und größer kauft, bekommt den doppelt so schnellen UFS-4.0-Speicher. Das dürfte sich auf Dauer sehr positiv auf die Performance auswirken.

Das kann das aktuelle Samsung Galaxy S23 Ultra:

Samsung Galaxy S23 Ultra im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung Galaxy S24 Ultra mit schnellerem Display

Samsung soll zudem ein nettes Upgrade für das Galaxy S24 Ultra planen. Dort soll statt des bisher verbauten 120-Hz-Displays ein 144-Hz-Display zum Einsatz kommen. Davon könnte die spürbare Leistung im Alltag aber auch in Spielen profitieren. Wie sich das Display am Ende auf die Akkulaufzeit auswirkt, wird man abwarten müssen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.