Galaxy S24 Ultra abgesetzt: Samsung hat einen neuen Smartphone-Star

Samsung hat mit dem Galaxy S24 Ultra sein bisher bestes Android-Smartphone auf den Markt gebracht und damit im 1. Quartal einen riesigen Erfolg gelandet. Normalerweise verkaufen sich Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones besser als die Top-Modelle. Im 2. Quartal ist das auch wieder der Fall. Das Ultra-Handy konnte den enormen Hype nicht aufrechterhalten. Stattdessen übernehmen zwei Klassiker. Apple ist weiterhin unantastbar an der Spitze.

Samsung Galaxy S24 Ultra nicht mehr an der Spitze

Im 1. Quartal 2024 hat sich das Galaxy S24 Ultra (Test) an die Spitze der beliebtesten Samsung-Smartphones gesetzt. Normalerweise sind dort eher Modelle für Einsteiger zu finden, weil sie sich durch den geringen Preis einfach häufiger verkaufen. Genau dieses Bild seht ihr im 2. Quartal 2024 wieder. Der Hype um das Galaxy S24 Ultra lässt ordentlich nach und das bekannte Bild wird sichtbar:

Das Galaxy S24 Ultra ist nicht mehr das beliebteste Samsung-Handy. (Bildquelle: Counterpoint)

An der Spitze stehen laut Counterpoint wie immer die neuen iPhones, angeführt vom normalen iPhone 15. Danach kommen die beiden Galaxy-A15-Smartphones in der 5G- und 4G-Ausführung. Zählt man die beiden Modelle zusammen, würden sie sogar auf dem zweiten Platz landen. Das Galaxy A55 (Test) hat sich nach dem Marktstart nach vorne gekämpft und landet auf dem siebten Platz. Im Vergleich zum Galaxy A54 wurde das Handy von Samsung stark überarbeitet und kann sich wieder gut durchsetzen. Das Galaxy S24 Ultra landet nur noch auf dem neunten Platz und ist das viertbeliebteste Samsung-Handy. Also alles wieder beim Alten nach dem starken Auftritt im 1. Quartal des teuren Ultra-Handys.

Das beliebteste Samsung-Handy Galaxy A15 5G kostet nicht viel:

Xiaomi schafft es wieder in die Top 10

Während im letzten Jahr im gleichen Quartal kein Xiaomi-Handy in den beliebtesten zehn Smartphones zu finden war, sieht das in diesem Jahr wieder anders aus. Das günstige Redmi 13C 4G schlägt das Galaxy S24 Ultra und Galaxy A05 von Samsung. Es sichert sich den achten Platz und ist das einzige Xiaomi-Smartphone, das in den Top 10 zu finden ist.

