Galaxy S25 Ultra: Gute Nachrichten für Samsung-Fans

Samsung hat seine Galaxy-S24-Smartphones zwar gerade erst auf den Markt gebracht, doch das hält die Gerüchteküche nicht davon ab, bereits jetzt Spekulationen zu den Nachfolgern zu teilen. In dem Fall geht es sogar um eine offizielle Partnerschaft zwischen Qualcomm und Samsung, die große Auswirkung auf zukünftige Smartphones haben wird.

Samsung setzt weiter auf Qualcomm-Chips

Eigentlich wurde erwartet, dass Samsung ab 2025 auf einen komplett selbst entwickelten Galaxy-Chip setzt, der speziell für High-End-Smartphones wie das Galaxy S25, S25 Plus und S25 Ultra entwickelt wird. Nur auf den neuen Chip will sich Samsung aber doch nicht verlassen und hat mit Qualcomm einen Vertrag unterschieben, der mehrere Jahre gilt (Quelle: SamMobile). Es ist also davon auszugehen, dass in der nächsten Smartphone-Generation ein Snapdragon 8 Gen 4 zum Einsatz kommt. Vermutlich wieder im Galaxy S25 Ultra, während das S25 und S25 Plus mit dem Samsung-Chip ausgestattet werden.

Neben der S-Klasse dürften auch die nächsten Falt-Handys der Z-Klasse wieder mit einem Qualcomm-Chip kommen. Dort setzt Samsung weltweit auf die Power von Qualcomm und verbaut den eigenen Exynos-Chip gar nicht. Mit der Unterzeichnung des Deals dürfte auch der Spekulation ein Ende gemacht werden, dass Samsung in High-End-Smartphones Chips von MediaTek einsetzen möchte, um Kosten zu sparen.

Aktuell ist aber auch noch nicht bekannt, wie leistungsstarke der neue Galaxy-Chip wird. Er soll im 3-nm-Verfahren gefertigt sein und müsste rein theoretisch mit Qualcomm mithalten können. In etwa einem Jahr werden Test genau das zeigen.

Im Video könnt ihr euch das Samsung Galaxy S24 Ultra mit Snapdragon 8 Gen 3 in Aktion anschauen:

Samsung hat Fokus verändert

Mit den Galaxy-S24-Smartphones hat Samsung den Fokus von der Hardware auf die Software verlagert. Das Unternehmen wird zwar auch weiterhin neueste Hardware verbauen, die KI-Features aber in den Vordergrund rücken. In Zusammenarbeit mit Google wurden bei der aktuellen Generation sehr viele neue Funktionen eingeführt, die andere Hersteller nicht bieten. Das dürfte auch in Zukunft so bleiben, denn damit lässt sich aktuell noch viel Begeisterung auslösen.

