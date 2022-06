Samsung wird in wenigen Wochen die Galaxy Watch 5 in mehreren Ausführungen vorstellen. Es wird auch eine neue Pro-Version der Smartwatch geben. Eigentlich hat man erwartet, dass diese zusätzlich zu den bereits bekannten Modellen erscheint. Doch daraus wird wohl nichts, wie Samsung selbst in einer App bestätigt.

Samsung Galaxy Watch 5 Classic existiert nicht mehr

Eigentlich haben wir erwartet, dass Samsung in diesem Jahr mit der Galaxy Watch 5, 5 Classic und 5 Pro drei Smartwatches auf den Markt bringt. Das Pro-Modell wird mit einem viel größeren Akku und hochwertigeren Materialien erwartet. Doch jetzt die Überraschung: Die Galaxy Watch 5 Classic gibt es nicht mehr. In der aktuellen Beta-Version von der offiziellen Samsung-Health-App wird die Smartwatch nicht gelistet. Das Unternehmen nennt dort nur die normale Galaxy Watch 5 und die Galaxy Watch 5 Pro (Quelle: 9to5Google).

Das mag im ersten Moment nach keinem Problem wirken, denn ihr bekommt weiterhin zwei Smartwatches angeboten, doch es gibt ein weiteres Gerücht, das erst kürzlich aufgetaucht ist. Die Galaxy Watch 5 Pro soll nämlich keine drehbare Lünette mehr besitzen. Die klassische Optik der Smartwatch wäre damit Geschichte und ihr müsst damit rechnen, dass die Galaxy Watch 5 Pro nur eine größere Version der normalen Galaxy Watch 5 wird. Sollten da die Ränder um den Bildschirm so breit ausfallen, wie es bei der Galaxy Watch 4 der Fall ist, wäre das schon eine kleine Enttäuschung.

Im Video könnt ihr den Unterschied beim Design der beiden Samsung-Uhren deutlich sehen:

Wann werden die neuen Samsung-Smartwatches vorgestellt

Lange müssen wir nicht mehr auf die Vorstellung der neuen Samsung-Smartwatches warten. Bereits im August wird die Galaxy Watch 5 zusammen mit den neuen Falt-Handys von Samsung erwartet. Spätestens dann wird sich zeigen, ob die Gerüchte stimmen. Wobei Samsung jetzt mit der Health-App im Grunde die Bestätigung geliefert hat, dass sich da was ändern wird.

