Samsung arbeitet fleißig an neuen Produkten, die uns bereits in den kommenden Wochen offiziell vorgestellt werden. Mit den Galaxy-Watch-6-Smartwatches erwartet uns eine neue Generation, die sich optisch wieder an den alten Modellen orientiert. Nun haben die Smartwatches eine wichtige Station durchlaufen.

Samsung Galaxy Watch 6 durchläuft Zulassung

Samsung soll bereits Ende Juli ein neues Unpacked-Event veranstalten, auf dem nicht nur neue Falt-Handys vorgestellt werden, sondern auch neue Smartwatches. Mit der Galaxy Watch 6 und Galaxy Watch 6 Pro oder Classic werden mindestens zwei Uhren erwartet. Das normale Modell ist in den Größen 40 und 44 mm nun bei der amerikanischen Zulassungsbehörde FCC aufgetaucht (Quelle: Gizmochina).

Überraschungen gibt es dabei nicht. Die Galaxy Watch 6 verfügt über Bluetooth, WLAN und NFC. Sie ist also genauso ausgestattet wie die Galaxy Watch 5, wenn es um die Verbindungsmodule geht. Mehr wird von der FCC auch nicht ausgelesen. Die Modellbezeichnungen lauten SM-R930 und SM-R940. Da die Uhr die FCC-Zulassungsbehörde durchlaufen hat, steht einem Marktstart nichts mehr im Wege.

Die Galaxy Watch 6 Pro/Classic ist hingegen noch nicht entdeckt worden, dürfte aber ebenfalls eine Zulassung erhalten haben. Die beiden Smartwatches werden wie letztes Jahr mit Sicherheit zur gleichen Zeit vorgestellt werden.

Zur Erinnerung: Das können die Samsung Galaxy Watch 5 und Watch 5 Pro:

Samsung Galaxy Watch 6 Pro oder Classic?

Während die Galaxy Watch 6 der normale Nachfolger der Galaxy Watch 5 wird, ist das bei der Galaxy Watch 5 Pro (Test) bisher noch nicht so eindeutig. Kürzlich wurde nämlich bekannt, dass eine Samsung-Smartwatch mit drehbarer Lünette zurückkommt. Handelt es sich dabei um den Nachfolger der Galaxy Watch 5 Pro als Galaxy Watch 6 Classic? Oder bringt Samsung eine dritte Smartwatch und eine Galaxy Watch 6 Pro ohne drehbare Lünette? Klar ist, dass das Pro/Classic-Modell wieder etwas größer werden soll.