Samsung hat mit der Galaxy Watch 5 Pro eine sehr starke Smartwatch auf den Markt gebracht, die im Vergleich zu den älteren Uhren auch einige Nachteile beseitigt. Doch eine Entscheidung konnten echte Samsung-Fans nie wirklich nachvollziehen. Den Wegfall der drehbaren Lünette. Bei der Galaxy Watch 6 Pro soll der Fehler wieder beseitigt werden.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy Watch 6 Pro mit drehbarer Lünette erwartet

Als Samsung die Galaxy Watch 5 Pro (Test) vorgestellt hat, hatte niemand so wirklich Beifall geklatscht, als klar war, dass die drehbare Lünette fehlt. Stattdessen hat Samsung einen erhöhten Rand integriert, der zumindest die virtuelle Lünette gut bedienbar macht. Genau diese Schwäche des aktuellen Pro-Modells soll Samsung bei der Galaxy Watch 6 Pro beseitigen. Laut neuesten Informationen soll Samsung sich beim Nachfolger nun doch wieder dazu entschlossen haben, eine physische Lünette zu integrieren, wie es zuletzt bei der Galaxy Watch 4 Classic (Test) der Fall war (Quelle: SamMobile).

Es soll aber weiterhin dabei bleiben, dass nur das Pro-Modell eine drehbare Lünette erhält. Die normale Galaxy Watch 6 muss sich mit einer digitalen Lünette begnügen. Dort soll laut letzten Informationen aber immerhin der Akku etwas größer werden, um die Laufzeit spürbar zu verlängern. Zudem will Samsung die Optik des Standard-Modells deutlich überarbeiten und wie bei der Google Pixel Watch auf ein abgerundetes Displayglas setzen.

Im Video stellen wir euch die aktuellen Samsung-Smartwatches vor:

Samsung Galaxy Watch 5 (Pro): Ein Pro steht vor der Tür! Abonniere uns

auf YouTube

Was Samsung bei der Galaxy Watch 6 Pro noch verbessern sollte

Die Galaxy Watch 5 Pro hat im Test in vielen Punkten überzeugt. Besonders der größere Akku hat sich extrem positiv auf die Nutzung ausgewirkt. Gleichzeitig hat aber das Standard-Armband der Uhr genervt. Hier sollte Samsung also noch einmal Hand anlegen und ein anderes Armband entwickeln, welches nicht magnetisch schließt. Wir sind in jedem Fall gespannt, was uns sonst noch für Neuerungen erwarten.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.