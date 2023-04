Trotz des beispiellosen Erfolgs der TV-Serie hat Game of Thrones bisher nur wenig Glück mit Spiele-Umsetzungen gehabt. Ein gewaltiges Mod-Projekt für einen Strategie-Hit auf Steam könnte das jetzt bald ändern.

Game of Thrones: Die beste Mod kommt noch besser zurück

Wenn es ein Spiel gibt, das perfekt zu Game of Thrones passt, dann ist es Crusader Kings 3. Der Strategie-Hit auf Steam macht euch zum mittelalterlichen Monarchen – inklusive Krieg, Intrigen und Beziehungsdrama. Für den Vorgänger Crusader Kings 2 gibt es bereits eine Mod, die euch nach direkt nach Westeros bringt. Die aktualisierte Version für CK3 erscheint jetzt am 14. April 2023.

Die Entwickler von CK3 AGOT haben dafür das gewaltige Westeros von der Eiswüste im Norden bis zur Wüste von Dorne komplett in Crusader Kings 3 nachgebaut. Mit dem ersten öffentlichen Release der Mod werdet ihr euch zunächst nur in Roberts Rebellion stürzen können, der direkten Vorgeschichte von Game of Thrones. Mit späteren Updates sollen allerdings auch der Krieg der fünf Könige und der Tanz der Drachen als Startpunkte hinzugefügt werden. Letzterer dient jetzt gerade als Hintergrund für das Prequel House of the Dragon.

Schaut euch hier den Trailer für CK3 AGOT an:

CK3 AGOT: Trailer für die Game-of-Thrones-Mod

Das könnt ihr von der CK3-Mod erwarten

In CK3 AGOT könnt ihr in die Rolle eines beliebigen Adeligen schlüpfen. Das reicht vom verrückten König Aerys II. Targaryen bis zum ambitionierten Roose Bolton im Norden. Aktuell steht euch dabei nur der Kontinent Westeros zur Verfügung. Später soll auch Essos folgen. Ein Reddit-Post der Entwickler erklärt, was euch im Beta-Release der Mod erwartet (Quelle: Reddit).

Optisch orientiert sich die Mod an den Büchern, auf denen Game of Thrones basiert. Ihr solltet also nicht die Gesichter von Sean Bean und Peter Dinklage als Ned Stark und Tyrion Lennister erwarten. Der frühe Startpunkt bedeutet außerdem, dass auch Drachen und Weiße Wanderer erstmal ausgestorben bleiben. Trotzdem verspricht die Mod bereits jetzt genug Inhalte, um Fantasy- und Game-of-Thrones-Fans für viele Stunden glücklich zu machen.