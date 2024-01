Game of Thrones: Dieses Detail würden die Schöpfer ändern, wenn sie könnten

Game of Thrones hat ganz besonders gegen Ende so manchen Fehler begangen, den Fans gerne rückgängig machen würden. Die Schöpfer der Hit-Serie bereuen allerdings nur ein kleines Detail, das den meisten Zuschauern nicht in den Sinn kommen dürfte.

Der HBO-Hit Game of Thrones hat vor allem gegen Ende seiner acht Staffeln für jede Menge Diskussionsbedarf gesorgt. Fans waren mit so mancher Entscheidung der Fantasy-Serie nicht einverstanden. Die Showrunner David Benioff und Dan Weiss haben nun verraten, was sie an GoT ändern würden – und es ist weder das verpatzte Finale noch die Tatsache, dass das Publikum wegen desaströser Lichtverhältnisse viele Szenen schlicht nicht genau ausmachen konnten. Stattdessen hätten sie gerne den Kerkermeister Mord in späteren Folgen zurückgebracht.

Game of Thrones: Showrunner würden Nebencharakter zurückbringen

In einem Interview mit dem Magazin The Hollywood Reporter verraten Benioff und Weiss, dass sie mit dem Gedanken gespielt hätten, den Nebencharakter Mord in einer anderen Funktion zurückzubringen – sie hätten den Kerkermeister gerne als Besitzer eines Wirtshauses in späteren Folgen genutzt. Offenbar hat die Figur, die von Ciaran Bermingham in Folge 5 und 6 der ersten Staffel verkörpert wurde, einen bleibenden Eindruck bei den Showrunnern hinterlassen. (Quelle: TheHollywoodReporter)

Fans dürfte diese Ansicht überraschen, denn die wenigsten werden sich beim Anschauen der Serie gedacht haben, dass ausgerechnet dem Kerkermeister mehr Zeit in einer anderen Funktion eingeräumt werden müsste. Die Einschätzung der GoT-Macher könnte somit durchaus als kontrovers bezeichnet werden.

GoT-Macher drehen Netflix-Serie

Die Game-of Thrones-Showrunner haben die Abenteuer in Westeros mittlerweile aber hinter sich gelassen. Das Duo hat sich dafür mit 3 Body Problem auf Netflix die nächste Mega-Produktion ausgesucht. Die Sci-Fi-Serie, die das gefeierte und anspruchsvolle Epos des chinesischen Autors Liu Cixin verfilmt, wird am 21. März 2024 bei Netflix starten und wird bereits sehnsüchtig erwartet.

Schaut euch hier den Trailer zu 3 Body Problem an:

