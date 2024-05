Game of Thrones und Der Herr der Ringe: HBO und Amazon liefern sich Fantasy-Duell

Es ist ein gutes Jahr für Fans von Drachen und magischen Ringen. Amazon und HBO haben jetzt am gleichen Tag neue Trailer für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und das Game-of-Thrones-Prequel House of the Dragon veröffentlicht. Wer kann das ultimative Fantasy-Duell für sich entscheiden?

Der Herr der Ringe: Amazon verrät Release-Datum

Zwei große Fantasy-Serien gehen in den kommenden Monaten in die nächste Runde. Jetzt hat Amazon Prime Video einen ersten großen Trailer für die zweite Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht veröffentlicht.

Die teuerste Serie der Welt erzählt die Geschichte von Galadriel, Elrond und weiteren Helden und Schurken aus Mittelerde weiter. Der große Konflikt scheint sich darum zu drehen, dass sich Sauron bei den Elben einschleicht (komplett mit spitzen Ohren und Perücke). Auch die Ringe der Zwerge und Menschen sowie schließlich der Eine Ring müssen noch geschmiedet werden. Die neue Staffel soll am 29. August auf Amazon Prime Video starten.

Schaut euch hier den Trailer für Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht an:

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 2 – Trailer Deutsch

House of the Dragon: Neuer Trailer mit noch mehr Drachen

Auch HBO zieht noch am gleichen Tag nach und veröffentlicht einen weiteren Trailer für die zweite Staffel von House of the Dragon. Die Spannungen innerhalb der Targaryen-Familie sind nicht mehr auf friedlichem Weg zu lösen und entladen sich in einem feurigen Bürgerkrieg. Der Trailer bietet viel Drachen-Action, aber konzentriert sich auch auf die Konflikte innerhalb der Fraktionen. Sowohl im Team Schwarz als auch im Team Grün ziehen nicht alle Mitglieder am gleichen Strang.

Die zweite Staffel des Spin-offs von Game of Thrones startet am 16. Juni bei HBO. In Deutschland werdet ihr den Tanz der Drachen bei Sky und WOW mitverfolgen können.

House of the Dragon Staffel 2 - Offizieller Trailer Deutsch

Wer gewinnt das Fantasy-Duell?

Da die beiden Trailer fast zeitgleich erschienen sind, erlauben sie einen direkten Vergleich. Amazon gewinnt hier klar im Hinblick auf die Zuschauerzahlen. Auf YouTube erreicht der neue Trailer mehr als 2,8 Millionen Aufrufe. House of the Dragon erreicht hier nur knapp 2 Millionen Aufrufe. Die Anzahl der Likes spricht allerdings eine andere Sprache. Das Targaryen-Prequel steht hier bei mehr als 95.000 Likes – Der Herr der Ringe dagegen nur bei 59.000 Likes.

Das Bild der Dislikes ist noch dramatischer. Die Ringe der Macht erntet mehr als 230.000 nach unten gerichtete Daumen. Bei House of the Dragon sind es nur etwas mehr als 1.400. Da YouTube offiziell keine Dislikes mehr anzeigt, können die Zahlen nur über ein Plugin abgerufen werden und sind darum womöglich nicht komplett akkurat. Es besteht aber kein Zweifel daran, dass HBO mit House of the Dragon den Sieg davonträgt.

