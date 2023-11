Gaming-Kultfilm wird zum Anime: Netflix hat einen Hit in den Startlöchern

Ein 13 Jahre alter Gaming-Kultfilm feiert in Kürze ein Comeback auf Netflix. Das Abenteuer von Scott-Pilgrim wird diesmal allerdings als Anime erzählt. Jetzt veröffentlicht der Streaming-Dienst einen finalen Trailer, der die Vorfreude der Fans auf ein neues Level steigen lässt.

Scott Pilgrim als Anime: Netflix präsentiert finalen Trailer

Vor 13 Jahren hat Scott Pilgrim im Kino gegen die fiesen Ex-Lover von Ramona Flowers gekämpft. Jetzt wird die Geschichte des Musikers als Anime neu erzählt. Das große Comeback auf Netflix wird von Fans bereits heiß erwartet. Mit einem neuen Trailer zeigt der Streaming-Dienst jetzt neue Szenen aus der Serie, die am 17. November starten soll.

Im finalen Trailer stellt Netflix vor allem die komplizierte Love-Story zwischen Scott und Ramona in den Vordergrund. Ramona berichtet dabei von ihrem ersten Date, bei dem bereits die Funken geflogen sein sollen. Wenn ihr mehr Action braucht, dann solltet ihr euch den vorherigen Trailer anschauen, in dem Scotts Freunde und Feinde mit Mortal-Kombat-Musik vorgestellt werden. In der Serie werden sicherlich weitere Gaming-Anspielungen folgen.

Schaut euch hier den finalen Netflix-Trailer für Scott Pilgrim hebt ab an:

Scott Pilgrim hebt ab: Finaler Trailer

Netflix-Anime holt Marvel-Stars an Bord

Die Fans auf YouTube können den Release des Netflix-Animes kaum noch erwarten. Viele Nutzer merken an, dass sie sich freuen, diesmal auch eine weichere Seite von Ramona zu sehen, die im Film Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt zu kurz gekommen sei (Quelle: YouTube).

Auch im Anime-Look hat Scott Pilgrim jede Menge Star-Power zu bieten. Alle Schauspieler und Schauspielerinnen aus dem Film schlüpfen für die Netflix-Serie wieder in ihre Rollen. Michael Cera und Mary Elizabeth Winstead übernehmen die Rollen der Protagonisten Scott Pilgrim und Ramona Flowers. Auch die großen Marvel-Stars Chris Evans und Brie Larson sind als Lucas Lee und Envy Adams mit dabei. Hinter den Kulissen sind Regisseur des Originalfilms Edgar Wright und Comic-Autor Bryan Lee O’Malley mit an Bord.

