Viele Menschen kommen aktuell zum ersten Mal in ihrem Leben mit einer Gasflasche und Gaskartusche in Berührung. Sie schaffen sich einen Vorrat für einen Gasgrill oder einen Campingkocher an, um bei einem Blackout vorbereitet zu sein. Doch es gibt Regeln, wie und wo ihr Gasflaschen und Gaskartuschen lagern dürft.

Gasflaschen und Gaskartuschen sicher aufbewahren

Wenn ihr euch wie viele andere Menschen einen kleinen Gaskocher mit Kartuschen oder einen Campingkocher für große Gasflaschen gekauft habt, dann müsst ihr auch einen Platz haben, um diese zu lagern. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich bei genauer Betrachtung zeigt. Oft werden Gaskocher gleich mit acht oder mehr Gaskartuschen verkauft (bei Amazon anschauen). So viele dürft ihr gar nicht in eurer Wohnung oder im Haus haben. Dazu gibt es Vorschriften in Deutschland.

Händler verkaufen Gaskocher oft mit mehreren Gaskartuschen, die ihr gar nicht alle in der Wohnung lagern dürft. (Bildquelle: Magnum/Amazon

Gaskartuschen lagern

dürft ihr die Gaskartuschen unter Erdgleiche, also beispielsweise im Keller, im Schlafraum, Treppenhaus, Flur, Durchgang oder einer Durchfahrt von Gebäuden. Lagern dürft ihr maximal zwei Gaskartuschen pro Wohnung. Diese dürfen sich nicht im gleichen Zimmer befinden. Das Limit gilt für volle und leere Gaskartuschen. Wichtig ist zudem, dass die Gaskartuschen stehend gelagert werden. Ihr müsst die Kartuschen vor Beschädigungen und Hitze schützen. Zudem sollte der Raum gut belüftet sein, falls es zu Undichtigkeiten kommt. Ein kühler und dunkler Lagerort wird empfohlen.

ihr maximal zwei Gaskartuschen pro Wohnung. Diese dürfen sich nicht im gleichen Zimmer befinden. Das Limit gilt für volle und leere Gaskartuschen. Wichtig ist zudem, dass die Gaskartuschen stehend gelagert werden. Ihr müsst die Kartuschen vor Beschädigungen und Hitze schützen. Zudem sollte der Raum gut belüftet sein, falls es zu Undichtigkeiten kommt. Ein kühler und dunkler Lagerort wird empfohlen. Draußen einzeln lagern ist möglich, der Zugriff vor Dritten muss aber verhindert werden. Ihr könnt sie also nicht einfach in euren Garten stellen. Ihr müsst sie zudem vor hohen Temperaturen beispielsweise vor Sonneneinstrahlung schützen.

Bei Fehlverhalten kann es zu Verpuffungen und Explosionen kommen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr auf die richtige Lagerung der Gaskartuschen achtet.

Gasflaschen lagern

dürft ihr Gasflaschen unter Erdgleiche. Auch hier gelten die gleichen Regeln wie oben bei den Gaskartuschen. Lagern dürft ihr maximal zwei gleichgroße Gasflaschen in der Wohnung oder im Haus. Dazu zählt auch ein Gartenschuppen. Eine davon muss in Benutzung sein, die andere darf als Ersatz in einem anderen Zimmer stehen.

ihr maximal zwei gleichgroße Gasflaschen in der Wohnung oder im Haus. Dazu zählt auch ein Gartenschuppen. Eine davon muss in Benutzung sein, die andere darf als Ersatz in einem anderen Zimmer stehen. Draußen lagern ist ohne Probleme und ohne Einschränkung unter einer Überdachung möglich. Es wird empfohlen, nur die Anzahl von Gasflaschen zu lagern, die ihr wirklich benötigt. Zudem müsst ihr diese vor Zugriff Fremder schützen. Volle und leere Gasflaschen sollten getrennt lagern.

Mit Gasvorrat nicht übertreiben

Auch wenn viele Menschen Angst vor einem Blackout in Deutschland haben, solltet ihr es mit einem Vorrat an Gasfalschen oder Gaskartuschen nicht übertreiben. Eine falsche Lagerung kann euch und andere in Gefahr bringen und mehr Schaden anrichten, als euch zu helfen.