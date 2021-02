Im Google Play Store finden sich unzählige Android-Apps, die kostenlos angeboten werden und schon millionenfach heruntergeladen wurden. Genau so eine App hat sich jetzt als gefährlich herausgestellt, denn sie ist mit Malware ausgestattet. GIGA verrät, was ihr jetzt machen solltet.

Beliebte Android-App entpuppt sich als Malware

Die kostenlose Android-App „Barcode Scanner“ von LavaBird LTD wurde über zehn Millionen Mal heruntergeladen und erfreut sich bei den Nutzern großer Beliebtheit. Man kann damit nämlich QR-Codes scannen und diese so entschlüsseln. Nicht jedes Smartphone bietet diese Funktion in der Kamera-App, sodass man auf solche Android-Apps zurückgreift. Viele Nutzer verlassen sich darauf, dass eine kostenlose App mit Millionen von Downloads sicher ist. Die Bewertungen mit 4,4 von 5 Sternen waren auch super. Doch das heißt wohl nichts. Google hat die Android-App nun entfernt, nachdem Malwarebytes über die entdeckte Malware in der Android-App berichtet hat. Mit einem Update wurde nämlich im Hintergrund ungewollte Software eingefügt, die im Code mit „Trojan.HiddenAds“ ausgegeben wurde.

Google kann zwar die Android-App aus dem Play Store löschen, nicht aber von euren Geräten. Wenn ihr also die kostenlose Android-App „Barcode Scanner“ von LavaBird LTD installiert habt, solltet ihr sie unverzüglich deinstallieren. Normalerweise hält sich Malware zunächst zurück und wird erst später aktiviert. In diesem Fall legte die App laut Malwarebytes nur wenige Minuten nach der Installation los. So konnte die infizierte App direkt entdeckt werden.

Diese nützlichen Helfer sind sicher:

Google bietet eigenen Barcode Scanner an

Wenn euer Handy keine Barcodes in der Kamera-App erkennt, könnt ihr auch auf eine App von Google zugreifen. Google Lens bietet diese Funktion ebenfalls und noch viel mehr.

Wenn so bekannte Android-Apps plötzlich Malware integrieren, ist es für Google auch schwer, diese vorab zu erkennen. Immerhin wurde jetzt schnell reagiert und ihr müsst einfach nur die App löschen. Schon ist die Gefahr für euch gebannt.