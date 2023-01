Ikea-Kunden, aufgepasst: Der Möbelhändler ruft ein beliebtes Produkt zurück. Grund ist eine Bruchgefahr, die im Extremfall zu Verletzungen führen kann. Abhilfe schafft ein kostenloser Austausch. Für Betroffene hat Ikea klare Anweisungen.

IKEA Facts

Ikea ist der beliebteste Möbelhändler in Deutschland. Die Produkte der Schweden stehen in Millionen Haushalten – in aller Regel ohne Mängel. Trotz sorgfältiger Qualitätssicherung kann es hin und wieder aber trotzdem zu Produktrückrufen kommen. Genau das ist jetzt beim Badspiegel „Lettan“ geschehen.

Brechende Wandbeschläge: Ikea ruft Spiegel Lettan zurück

Betroffen ist aber nicht der Spiegel selbst, sondern die Wandbeschläge. Die können brechen, so Ikea. Das könne dazu führen, dass die Spiegel plötzlich zu Baden fallen können. Im Extremfall führt das zu Verletzungen. Aus diesem Grund ruft der Möbelhändler nun alle Lettan-Spiegel mit dem Datumsstempel vor und bis einschließlich 2105 zurück (Quelle: Ikea).

Der Datumsstempel setzt sich wie folgt zusammen: 21 steht für das Jahr und 05 für die Kalenderwoche der Produktion.

Ikea-Kunden, die vom Rückruf betroffen sind, können sich kostenlose Ersatzwandbeschläge bestellen. Das funktioniert entweder Online auf einer eigenen Ikea-Webseite (bei Ikea ansehen) oder unter der Telefonnummer 0800 - 22 55 453 unter Angabe der Artikelnummer 139298/1.

Beim Abbau des Spiegels sollten Besitzer unbedingt auf die Aufbau- und Demontageanleitung achten, warnt Ikea. Die ist ebenfalls online aufrufbar (bei Ikea ansehen).

So könnt ihr mit Ikea-Oldies noch Geld verdienen:

So könnt ihr Geld mit IKEA-Möbeln verdienen Abonniere uns

auf YouTube

Ikea bietet USB-C-Ladekabel für kleines Geld an

Speziell für Besitzer moderner Smartphones und anderer Elektronikgeräte hat Ikea seit neuestem auch Ladekabel im Angebot. Die besitzen einen USB-A- und USB-C-Anschluss und bieten eine Länge von 1 Meter. Mit 2 Euro ist der Preis für das Sittbrunn-Kabel erstaunlich günstig und unterbietet auch bekannte Onlinehändler wie etwa Amazon.