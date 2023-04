Ab dem 17. April geht die gefeierte Serie Barry in die letzte Runde – auch in Deutschland könnt ihr das Finale des HBO-Highlights streamen. Auf Rotten Tomatoes hat sich die letzte Staffel bereits jetzt eine perfekte Wertung gesichert.

Mit Staffel 4 schließt HBO ab dem 17. April 2023 die preisgekrönte Serie Barry ab. Das Finale der schwarzhumorigen Dramedy mit Bill Hader als schrulligem Auftragsmörder scheint die Qualität der vorherigen Staffel sogar noch zu übertreffen, denn Kritiker überschlagen sich derzeit geradezu mit positiven Wertungen.

Barry: Kritiker feiern finale Staffel von HBO-Highlight

Die Kritikermeinungen zur vierten Staffel von Barry liefern noch vor dem Release ein eindeutiges Fazit ab – auf Rotten Tomatoes steht die Staffel nach 245 abgegebenen professionellen Stimmen bei 100 Prozent. Damit wiederholt die Serie die Wertung von Staffel 2, die ebenfalls eine perfekte Wertung vorweisen kann und knapp vor Staffel 1 und Staffel 3 mit jeweils 98 und 99 Prozent landet. Solch eine konstant hohe Qualität können wirklich nicht viele Serien vorweisen. (Quelle: RottenTomatoes)

Schaut euch hier den offiziellen Trailer zur finalen Staffel von Barry an:

Barry Season 4 Official Trailer

Barry verbindet tiefschwarzen Humor mit skurrilen Charakteren und überaus ernsten Themen zu einer brillanten Mischung aus Comedy und Drama. Bill Hader will darin als namensgebender Hauptcharakter seinen Job als Auftragskiller aufgeben und stattdessen eine Laufbahn als Schauspieler starten. Allerdings verläuft seine neue Karriere nicht so wie geplant, sein altes Leben holt ihn immer wieder ein und bringt auch seine neuen Freunde und Bekanntschaften in große Gefahr.

Gefeierte Kult-Serie von HBO läuft auch in Deutschland

In Deutschland läuft die Hit-Serie Barry auf Sky beziehungsweise dem Streaming-Anbieter WOW. Ihr könnt euch dort jetzt schon die ersten drei Staffeln anschauen und ab dem 17. April gibt es die neuen Folgen bei dem Streaming-Dienst parallel zur Ausstrahlung in den USA.

Von Barry zu Breaking Bad – dieser Star hat keine Lust auf einen Auftritt im MCU:

