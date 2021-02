LG hat vor wenigen Wochen einen ersten Ausblick auf ein ausrollbares Handy gegeben. Bisher haben wir das ungewöhnliche Gerät nur von vorn in Aktion gesehen. Die Rückseite hat wohl aber auch sehr viel zu bieten, wie sich zeigt.

LG Rollable hat zwei eigenständige Displays

Als LG das kommende Smartphone „Rollable“ im Rahmen der CES 2021 erstmals in Aktion gezeigt hat, waren wir begeistert. Der Konzern hat zwar nur wenige Sekunden den Rollmechanismus demonstriert, das einzigartige Handy aber nicht offiziell vorgestellt. Tatsächlich hat das Rollable mehr zu bieten, als man im ersten Moment erwarten würde. Das ausrollbare Display, wodurch das Smartphone zu einem Tablet wird, ist natürlich das Highlight. Ein Patent enthüllt aber jetzt die Geheimnisse der Rückseite. Tatsächlich wird das Display wohl nicht von der Rückseite gezogen, sondern aus dem Inneren des Geräts. Auf der Rückseite ist noch ein zweiter Bildschirm verbaut, wodurch das Handy ganz normal verwendet werden kann. Rechts daneben befindet sich eine Triple-Kamera, die eine Kerbe im Bildschirm erzeugt.

Bisher hatten wir gedacht, dass sich das Display von der Rückseite an die Front ziehen lässt. Das ist technisch bisher wohl noch nicht machbar, sodass LG auf diese Lösung mit dem zweiten Display setzen muss. Insgesamt natürlich eine ganz besondere Konstruktion, die es in der Form so noch nicht gab. Samsung hat bereits vor vielen Jahren ein Konzept eines ausrollbaren Tablets gezeigt, dieses aber nie in die Realität umsetzen können. LG hätte also wirklich etwas Einzigartiges geschaffen.

Verlässt LG den Smartphone-Markt?

Auch wenn das LG Rollable ein einzigartiges Handy ist, heißt das noch lange nicht, dass der südkoreanische Konzern damit Erfolg hat. LG-Smartphones verkaufen sich nämlich sehr schlecht, sodass das Unternehmen sogar darüber nachdenkt, aus dem Geschäft mit Mobiltelefonen auszusteigen. Ob es wirklich dazu kommt und das LG Rollable nur ein Traum bleibt, wird sich zeigen müssen.