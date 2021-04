Kommende Filme und Serien auf Netflix: Im April wirft die Streaming-Plattform neue Highlights ins Programm, darunter die Fortsetzung eines fantastischen Kultfilms, Monster-Action und ein Drama mit Idris Elba.

Ash vs. Evil Dead

Release auf Netflix: 30. April

Sam Raimis Kultfilm Tanz der Teufel geht weiter: In der Horror-Serie Ash vs. Evil Dead wird die Welt plötzlich von einer Horde Zombies bedroht – wie könnte es auch anders sein? Ash (natürlich gespielt von Bruce Campbell) wird zur Hoffnung der Menschheit, immerhin kennt er sich mit den Biestern schon aus. Showrunner sind unter anderem Sam Raimi selbst sowie sein Bruder Ivan Raimi. Auf Netflix werden alle drei Staffeln mit jeweils zehn Episoden auf einmal erscheinen.

Concrete Cowboy

Premiere auf Netflix: 2. April

Concrete Cowboy feiert am 2. April seine Premiere auf Netflix: Das Stadt-Drama schickt euch nach Philadelphia, wo der 15-jährige Cole ab jetzt mit seinem entfremdeten Vater (Idris Elba) leben muss. Basierend auf dem realen Reiter-Club Fletcher Street Stables wird Cole von seinem Vater immer mehr in die Welt von urbanen Cowboys eingeführt, die zu Pferde das Verbrechen in den Straßen bekämpfen.

Love and Monsters

Premiere auf Netflix: 14. April

Den aus Teen Wolf bekannten Schauspieler Dylan O'Brian hat man eine ganze Weile nach Maze Runner nicht mehr gesehen: Jetzt ist er zurück, und zwar in einem Comedy-Action-Monster-Film, der Kritiken zufolge pure gute Unterhaltung bieten soll: Love and Monsters wurde von den Stranger-Things-Produzenten finanziert und folgt dem jungen Joel in einer von Monstern überrannten Welt. Als er herausfindet, dass seine Freundin nur 85 Meilen von ihm entfernt wohnt, beginnt er eine monströse Reise.

Falls ein paar Horror-Fans unter euch wandeln, solltet ihr einen Blick auf die einst indizierten Skandal-Horrorfilme Dämoni und Dämonen werfen: Sie erscheinen beide am 31. März 2021 auf Netflix. Zudem könnte euch auch Sinister 2 interessieren: Die grausige Fortsetzung des Horror-Klassiker erscheint bereits am 1. April auf Netflix.