Uh, schön: Einer der bekanntesten Entwickler für Mobile-Spiele feiert sein 20-jähriges Jubiläum, und gerade nostalgische Spieler bekommen im Zuge dessen ein nettes Geschenk: Eine App mit Mobile-Klassikern, die ihr auf Android ab jetzt kostenlos spielen könnt.

Ich erinnere mich an jene Zeit, als Handys noch klein, steinhart und robust mit ihren winzigen Tasten dazu einluden, pixeligen Spielen zu frönen, die immer etwas von Gameboy-Titeln hatten. Die meisten dieser Klassiker wurden nicht auf moderne Smartphones übertragen, und entschwanden somit im Strom der Zeit und unserer Erinnerung. Nun – sie sind zurück. Wenigstens ein paar, und das haben wir einem der bekanntesten Entwickler für Mobile-Games zu verdanken, Gameloft.

Im Zuge des 20-jährigen Jubiläums des Unternehmens kam die App Gameloft Classics: 20 Years in den Google PlayStore, mit der ihr einige der beliebtesten Gameloft-Klassiker kostenlos spielen könnt. Hübsch! Und selbst, falls ihr keine Erinnerungen an diese Zeit habt: Kostenlos sind die Spiele trotzdem, was ja generell ganz schön ist.

Etwas zum Denken, zum Schießen oder zum Fahren mit Pixel-Autos über Pixel-Straßen. Hier sind alle Spiele, die ihr mit der App ausprobieren könnt:

Puzzle-Spiele Bubble Bash 2 Gehirntraining 3: Denken macht Spaß! Diamond Rush Detektiv Ridley und das mysteriöse Rätsel Abracadaball

Shooter Gangstar 2: Kings of L.A. Zombie Infection Modern Combat 2: Black Pegasus N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance Wild West Guns Zombiewood Alien Quarantine

Leben und Liebe Mein Leben in New York Vampir-Romanze Miami Nights 2: The city is yours! Fashion Icon Lover oder Loser 2 High School Flirt™

Arcade-Action Soul of Darkness Hero of Sparta Cannon Rats Block Breaker Deluxe 2 Block Breaker 3 Unlimited

Sport- und Kartenspiele Motocross: Trial Extreme Platinum Solitaire 3 Texas Hold’em Poker Midnight Bowling 3 Midnight Pool Snow&Powder Snowboarding KO Fighters



Die App Gameloft Classics: 20 Years könnt ihr euch kostenlos aus dem Google PlayStore downloaden. Ob die Spielesammlung auch auf iOS auf den Markt krabbelt, ist ungewiss. Allerdings gibt’s jede Woche neue kostenlose und reduzierte Apps für iOS:

Bilderstrecke starten (10 Bilder) Kostenlose und reduzierte Apps für iPhone, iPad & Mac zum Wochenende

Ich habe mich gerade daran erinnert, dass ich Diamond Rush früher tatsächlich einmal gespielt habe. Obwohl ich nie mit dem Handy gespielt habe. NIE. Verrückt, was einem über die Zeit alles entfällt.