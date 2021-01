Wer nicht hören will, muss fühlen zahlen! Nachdem ein paar Publisher sich nicht an geltendes EU-Recht halten wollten, werden nun Strafzahlungen in Millionenhöhe fällig. Die Maßnahmen der EU sind zwar angebracht, sind jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.

Bethesda Game Studios Facts

Strafzahlungen wegen Geo-Blocking: Bethesda, Valve und Co. werden zur Kasse gebeten

Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax (Bethesda) wurden von der Europäischen Kommission zur Kasse gebeten. Der Grund: Die Publisher machten gemeinsame Sache mit Valve und führten ein Geo-Blocking-System für Steam-Keys ein. Diese Praxis verstößt jedoch gegen geltendes EU-Recht. Jetzt bekommen die bösen Buben die Quittung.

Den meisten der Unternehmen dürften die Strafzahlungen jedoch kaum als ein müdes Lächeln entlocken, denn sie fallen in Relation betrachtet unfassbar gering aus:

Name des Unternehmens Höhe der Strafzahlung ZeniMax 1.664.000 Euro Capcom 396.000 Euro Bandai Namco 340.000 Euro Koch Media 977.000 Euro Focus Home 2.888.000 Euro Valve 1.624.000 Euro

Durch das Geo-Blocking der Steam-Keys wird verhindert, dass Spieler einen günstigen Produktschlüssel im Ausland kaufen und dann in Deutschland aktivieren. Versuchen es die Kunden dennoch, wird der Steam-Key nicht anerkannt.

DRM-freie Steam-Alternative: Die besten Angebote bei GOG anschauen

Und was ist sonst noch passiert? Wir fassen die wichtigsten Meldungen der Woche für euch in den GIGA Headlines zusammen:

EU verhängt Geldstrafen: Publisher zeigen sich einsichtig, Valve stellt sich quer

Da die Publisher ihr Vergehen einsahen und mit der Europäischen Kommission kooperierten, wurden ihre Strafzahlungen um 10-15 Prozent reduziert. Nur Valve habe sich laut dem offiziellen Statement uneinsichtig gezeigt und bekam keinen „Rabatt“. Insgesamt sollen rund 100 PC-Spiele von den Einschränkungen betroffen gewesen sein. Die Strafzahlungen sollen auch anderen Publishern eine Lehre sein, wie aus einem Statement der Geschäftsführenden Vize-Präsidentin Margrethe Vestager hervorgeht:

„Die heutigen Sanktionen gegen die ‚Geo-Blocking‘-Praktiken von Valve und fünf PC-Videospiel-Publishern erinnern uns daran, dass es Unternehmen nach EU-Wettbewerbsrecht verboten ist, den grenzüberschreitenden Verkauf vertraglich zu beschränken. Solche Praktiken berauben die europäischen Verbraucher der Vorteile des digitalen EU-Binnenmarkts und der Möglichkeit, sich nach dem günstigsten Angebot in der EU umzusehen.“

Auch Videospielentwickler finden sich ab und an vor Gericht wieder:

Bilderstrecke starten (10 Bilder) Abstruse Klagen: Diese 9 Entwickler wurden wegen ihrer Spiele verklagt

Valve hingegen scheint sich keiner Schuld bewusst zu sein und beteuert gegenüber Eurogamer, dass man in den vergangenen Jahren sehr wohl mit der Europäischen Kommission zusammengearbeitet hat. Es bleibt also abzuwarten, ob Valve die Strafe zahlt oder das Urteil anfechtet. GIGA wird euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.