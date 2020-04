Das ist nicht okay, Fallout 76-NPCs.

Wenn es um teure, lang-erarbeitete und -zusammengeschraubte Waffen geht, hört die Freundschaft in Fallout 76 auf. Aber wer könnte das den neuen NPCs aus dem Wasterlanders-Update verübeln? Sie mögen zwar eure Leichen auf sadistische Art schänden und eure besten Waffen stehlen, aber eigentlich tun sie doch nur das, was ihnen das Ödland beigebracht hat: Für Trauer ist kein Platz, stattdessen werden die Reste auf bestmögliche Art verwertet.

Was sie womöglich nicht wissen, immerhin sind sie nur NPCs: Sterbt ihr in einem Kampf, könnt ihr natürlich sofort in der Welt respawnen und verliert dabei auch keine Items, eigentlich. Uh. Einige gestohlenen Waffen aber sind tatsächlich für immer verschwunden, falls sie in die Hände eines unsterblichen NPCs gelangen.

Das ist nicht nett, ihr Ödländer-NPCs. Und tatsächlich handelt es sich auch um einen Bug, der einige Fans des Spiels momentan halb um den Verstand bringt, denn gerade im Endgame sind manche starke Waffen nicht mehr so einfach ersetzbar. YouTuber Daní Garcia hat einen dieser schwerwiegenden Diebstähle im Video aufgenommen:

Im offiziellen Reddit-Forum zu Fallout 76 hat sich derweil Bethesda gemeldet, und will den Bug in naher Zukunft begutachten und – hoffentlich – beseitigen. Bis dahin solltet ihr eure NPCs-Begleiter mit Argusaugen bewachen, falls ihr auf Missionen mit ihnen geht. Oder aber ihr lasst eure besten Waffen mit Munition im Camp liegen, nur für den Fall der Fälle.

Die Waffen-Gier steht einigen ins Gesicht geschrieben:

Fallout 76 gibt’s momentan für 39,99 Euro im PS Store, falls ihr eine neue Fallout-Welt sucht, durch die ihr mit Freunden oder allein streifen könnt. Das ansonsten hochgelobte Fallout 76-Update Wastelanders ist bereits seit einigen Tagen online und bringt erstmalig Companions, Romanzen und sogar zwei neue Fraktionen ins Spiel, denen ihr euch anschließen könnt. Einige munkeln ja, dass es mittlerweile ein waschechtes Fallout geworden ist – und ich würde dem zustimmen, denn trotz vieler Fehler seitens Bethesda macht Fallout 76 mittlerweile verdammt viel richtig.