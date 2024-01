Genervt vom Bahnstreik? So kommt ihr trotzdem ans Ziel – wenn ihr schnell seid

Der drohende Bahnstreik lässt Pendler und Fahrgäste mit Sorge auf die kommenden Tage und Wochen blicken. Jetzt ist klar: Ab Mittwoch geht bei der DB wieder einmal praktisch gar nichts mehr. Findige Reisende können sich bei Alternativen umsehen. Dabei gilt es aber, schnell zu sein.

Deutsche Bahn Facts

Deutsche Bahn wird bestreikt: Für Alternativen müsst ihr schnell sein

Ab Mittwoch, 10. Januar, droht auf Deutschlands Schienen der Stillstand. Denn um 2 Uhr in der Nacht will die Lokführergewerkschaft GDL die Arbeit im Personenverkehr niederlegen. Der Güterverkehr soll sogar noch früher ruhen. Hier wird am Dienstag ab 18 Uhr kaum noch ein Zug unterwegs sein, denn der Großteil der Lokführer der Deutschen Bahn organisiert sich in der GDL.

Während des Streiks will die DB immerhin einen Notfallfahrplan anbieten. Der wird aber deutlich schmaler ausfallen als der Normalbetrieb. „Der Notfahrplan sichert nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn-Verkehr der DB“, erklärt die Bahn online (via Spiegel). Daher empfiehlt das Unternehmen, von nicht notwendigen Reisen abzusehen oder Reisen mit der Bahn zu verschieben.

Das dürfte für viele Fahrgäste aber kaum möglich sein. Sie können sich etwa beim Konkurrenten Flixtrain umsehen (zum Fahrplan von Flixtrain). Hier haben die Streiks der GDL kaum Auswirkungen. Viele wichtige Strecken und gerade größere Bahnhöfe werden auch von Flixtrain angefahren.

Im Normalfall kann das Angebot an Verbindungen von Flixtrain mit dem der DB nicht ansatzweise mithalten. Doch während des Streiks werden die Tickets von Flixtrain zur echten Alternative – zumindest für alle, die schnell genug sind. Denn weil Flixtrain weniger Verbindungen hat, sind diese auch schneller ausgebucht – und der GDL-Streik dürfte für einen ordentlichen Andrang sorgen.

Flix bietet aber auch abseits der Schiene die noch bekannteren Flixbus-Alternativen an. Wer also nicht aufs eigene Auto ausweichen kann oder will, kann es auch mit einem der Fernbusse versuchen. Hier können euch derzeit allerdings Streiks von Bauern und Lkw-Fahrern die Reise erschweren.

DB gibt Fahrkarten für vor und nach dem Streik frei

Doch auch mit der DB gibt es Alternativen, wenn eure geplante Fahrt vom Streik betroffen ist. So wird laut Informationen der DB die Zugbindung aufgehoben, gebuchte Sitzplätze können online storniert werden. Wer seine Fahrt nicht antreten kann, weil sie neben nicht stattfindet, kann das Ticket behalten und stattdessen zu einem späteren Zeitpunkt zum gleichen Ziel fahren.

Für schnell Entschiedene geht es auch andersherum: Die Fahrten können auch auf Montag oder Dienstag vorverlegt werden. Ob es ab Mittwochnacht zum Streik kommt, ist dabei noch mit einer letzten Unsicherheit belastet. Denn die DB will vor Gericht eine einstweilige Verfügung erwirken, die der GDL die Möglichkeit zum Streik nehmen soll.