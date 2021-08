Die gamescom 2021 lockt wieder mit großen Ankündigungen, Trailern, Überraschungen und vielem mehr. Dabei fliegen echte Spiele-Geheimtipps oftmals nur zu leicht unter dem Radar. Wir haben uns die Spieleperlen der Indie Arena Booth daher einmal ganz genau angeschaut und sogar angespielt, um zu verraten, was ihr auf keinen Fall verpassen dürft.

Indie Games Facts

gamescom-Geheimtipps: Trailer, Infos und mehr

Ihr habt die großen Ankündigungen der gamescom sowieso auf dem Schirm und wünscht euch mehr Infos zu den kleineren, besonderen Spieleperlen? Dann haben wir die perfekte Übersicht für euch. Wir haben unsere besten Indie-Experten ins Feld geschickt und viele Spiele abseits des Triple-A-Bereichs durchforstet.

Bilderstrecke starten (12 Bilder) 11 geniale Spiele, die selbst auf eurem Kartoffel-Laptop laufen

Dabei haben wir die Spiele nicht nur oberflächlich beurteilt, sondern haben sie sogar ausgiebig für euch in der Indie Arena Booth angezockt und sagen euch, welche Spiele ihr also auf keinen Fall verpassen solltet. Ob Genre, Plattform oder Trailer – wir versorgen euch mit den wichtigsten Infos:

Lake

Plattform : PC, Xbox

: PC, Xbox Genre: Adventure, Narrative, Wholesome

Adventure, Narrative, Wholesome Release: 1. September 2021

1. September 2021 Link zu Steam

In Lake spielt ihr Meredith Weiss, die vorübergehend den Postboten-Job ihres Vaters übernimmt und dafür in ihren verschlafenen Heimatort am See zurückkehrt. Dort gibt eine reichhaltige Story mit spannenden Charakteren zu entdecken.

Durchdachte Dialoge lassen die Gespräche mit den Einwohnern nicht langweilig werden. Die große Stärke von Lake liegt in der richtigen Zusammensetzung an gut designten Aufgaben als Postbotin und der Wohlfühlatmosphäre mit ordentlich Entspannung.

Fahrt euren Post-Truck in echter GTA-Manier (jedenfalls haben wir das so gemacht) durch das malerische Städtchen und werdet zur DHL-Postbotin!

I Was a Teenage Exocolonist

Plattform: PC

PC Genre: Narrative mit Entscheidungen, Lebenssimulation, Deckbuilding

Narrative mit Entscheidungen, Lebenssimulation, Deckbuilding Release: unbekannt

unbekannt Link zu Steam

I Was A Teenage Exocolonist erzählt eine Coming-of-age-Geschichte, in der ihr euren Protagonisten oder eure Protagonistin vom 10. bis zum 19. Lebensjahr begleitet – unter besonderen Umständen. Denn ihr seid Teil der ersten Gruppe von Menschen, die einen anderen Planeten finden und kolonisieren soll.

Im Gedächtnis bleiben nicht nur die vielen liebenswerten Charaktere, sondern vor allem der wunderschöne Zeichenstil und eine spannende Story, die ihr mitbestimmt.

Auch die unübliche Mischung aus Lebenssimulation, in der ihr eure Zeit gut managen müsst, und den kurzen Kartenspielen in Kämpfen, verleihen I Was A Teenage Exocolonist das gewisse Etwas.

You Suck At Parking

Plattform: PC

PC Genre: Rennspiel, Arcade

Rennspiel, Arcade Release: 2022

2022 Link zu Steam

In diesem lustigen wie kniffligen Rennspiel geht es mal nicht darum als Erster in einem Rennen ins Ziel zu kommen. Vielmehr müsst ihr am richtigen Ort und zur richtigen Zeit parken.

Genau eine Minute gibt euch You Suck At Parking um eure Autos auf den markierten Parkplätzen des Levels abzustellen – dabei müsst ihr nicht nur scharfen Kurven und Klippen, sondern auch riesigen Windrädern und anderen verrückten Hindernissen trotzen.

ONDE

Plattform: PC, Nintendo Switch, IOS

PC, Nintendo Switch, IOS Genre: Puzzle, Musik

Puzzle, Musik Release: 2022

2022 Link zu Steam

Etwas experimenteller geht es in ONDE zur Sache. Surft auf Klangwellen durch die hübsche Spielwelt und begebt euch auf einen musikalischen Trip, der seinesgleichen sucht.

Das Wellenreiten bedarf jedoch gutes Timing. Um voranzukommen müsst ihr zum Beispiel verschiedene Töne erklingen lassen, die dann Wellen aussenden um euch entgegenzukommen, während ihr noch auf einer anderen Welle reitet.

Das klingt alles komplizierter als es eigentlich ist – das fast schon befreiende Erlebnis mit ONDE ist allgemein nur schwer in Worte zu fassen. Also führt euch die Demo gerne selbst zu Gemüte!

Frank and Drake

Plattform: PC

PC Genre: Adventure, Mystery, Point & Click

Adventure, Mystery, Point & Click Release: unbekannt

unbekannt Link zu Steam

In Frank and Drake werdet ihr in das Leben der ziemlich gegensätzlichen Protagonisten Frank und Drake geworfen. Und geworfen trifft es ganz gut: Ihr taucht in die Geschichten der beiden Charaktere ein und wisst zunächst nicht, was eigentlich los ist. Doch nach und nach lernt ihr deren Wünsche und Ängste sowie deren Alltag kennen.

Frank and Drake besticht durch eine außergewöhnliche Optik und nutzt ein besonderes Verfahren namens Rotoskopie. Dabei wird Bild für Bild eine Animation über echte Filmsequenzen geschichtet, was den besonderen Effekt erzeugt.

Die beiden Erzählstränge von Frank und Drake sind unweigerlich miteinander verbunden und eure Entscheidungen haben massiven Einfluss auf die Geschichte des Spiels. Frank und Drake ist auf jeden Fall anders, als andere Spiele – wer Spiele mit künstlerischem Aspekt mag, wird Frank and Drake lieben!

Das Adventure verrät gerade so viel, dass ihr mehr erfahren wollt, bleibt dabei allerdings stets mysteriös genug. Interessante Minispiele runden das ungewöhnliche Point & Click ab. Wenn ihr es selbst erleben wollt, solltet ihr die Demo von Frank and Drake einmal selbst ausprobieren!

Ihr wollt die volle Indie-Übersicht zur gamescom 2021? Dann empfehlen wir euch diesen praktischen Artikel:

Während der gamescom 2021 lassen wir auch alle Indie-Freunde nicht hängen und kramen die besten Geheimtipps der Indie Arena Booth für euch hervor. Checkt unsere auserwählten Spieleperlen unbedingt ab, oder besucht die Indie Arena Booth einfach selbst und zockt bis zum 29 August exklusive Demos an!