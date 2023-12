Gerade noch im Kino: Disney+ schnappt sich aktuellen Hit

Es ist noch gar nicht so lange her, da lief der wahrscheinlich ambitionierteste Science-Fiction-Film des Jahres noch in den deutschen Kinos. Doch dort müsst ihr nicht mehr hingehen, um „The Creator“ sehen zu können. Disney+ krallt sich jetzt nämlich das bildgewaltige Werk. Wir verraten euch, ab wann ihr den Film dort sehen könnt.

Im Kino konntet ihr „The Creator“ ab Ende September 2023 sehen. Schon der Trailer im Vorfeld versprach eine willkommene Abkehr vom derzeit üblichen Superhelden-Kino und dafür mal wieder erfrischende Science-Fiction.

Disney+ krallt sich „The Creator“

Solltet ihr den Film im Kino verpasst haben, könnt ihr ihn bald im Rahmen eures Abonnements bei Disney+ sehen – solltet ihr eines haben. Denn ab Mittwoch, dem 17. Januar 2024, steht „The Creator“ dort zur Verfügung (bei Disney+ ansehen).

Worum geht es, grob gesagt? Nach einer Atomexplosion in Los Angeles und einem Krieg gegen eine künstliche Intelligenz wird ein ehemaliger Spezialagent beauftragt, den „Schöpfer“ zu jagen und zu töten. Dieser hat eine mysteriöse Waffe entwickelt, die den Krieg für immer beenden könnte.

Der Trailer macht definitiv neugierig:

The Creator | Trailer deutsch

Inszeniert wurde „The Creator“ von Regisseur Gareth Edwards. Der hatte das Zepter unter anderem auch bei „Rogue One: A Star Wars Story“ und der Neuverfilmung von „Godzilla“ (2014) in der Hand und weiß somit, wie man derartige Themen mit beeindruckenden Bildern dem Publikum darbietet.

In der Hauptrolle sehen wir John David Washington. Der ist schon lange nicht mehr „nur“ der Sohn von Hollywood-Legende Denzel Washington, sondern konnte in Filmen wie „Tenet“ oder „Amsterdam“ sein Schauspieltalent unter Beweis stellen.

Meinungsbild zum Film

Fragt sich nur, ob „The Creator“ am Ende die hohen Erwartungen erfüllen konnte. Eine IMDb-Bewertung von 6,9 fällt solide aus. Ähnlich das Bild der Kritiker bei Rotten Tomatoes die zu 66 Prozent positiv angetan waren und im Resümee festhalten (übersetzt):

„The Creator ist visuell atemberaubend und vollgepackt mit spektakulären Szenenbildern. Der Film bietet zeitgemäße, gut gespielte Science-Fiction, die im Moment befriedigt, auch wenn es ihr an Substanz fehlt.“

Die eigentlichen Zuschauer fanden den Film dann gar zu 76 Prozent befriedigend. Unterm Strich vielleicht nicht das erhoffte Meisterwerk, aber sehenswerte Science-Fiction und endlich mal keine Superhelden-Fortsetzung. Ergo: Anschauen bei Disney+!

