Im PlayStation-Store könnt ihr euch aktuell einige neue Gratis-Inhalte sichern – Sony spendiert euch für euer Profil Motive aus dem Horizon-Universum, um das einjährige Jubiläum vom PS4- und PS5-Hit Forbidden West zu feiern.

PlayStation 5 Facts

Aktuell könnt ihr euer Profil auf der PS4 oder PS5 mit neuen Gratis-Items aufhübschen. Zum einjährigen Jubiläum von Horizon Forbidden West hat Entwickler Guerilla Games auf Twitter bekannt gegeben, dass gleich 11 kostenlose Avatare im PlayStation-Store zur Verfügung stehen – allesamt wichtige Charaktere aus dem Sci-Fi-Blockbuster.

Horizon Forbidden West: So schnappt ihr euch die Gratis-Avatare

Um euch die 11 Gratis-Avatare zu sichern, müsst ihr im PlayStation-Store auf euer Konto klicken und dort die Option „Codes einlösen“ auswählen. Nun könnt ihr den Code für die Gratis-Avatare eingeben – für alle Gamer in Europa lautet dieser B2B9-X5NK-494R.

Als Belohnung erhaltet ihr die folgenden Avatare aus dem Horizon-Franchise: Aloy, Alva, Beta, Erend, Gaia, Kotallo, Regalla, Sylens, Tilda, Varl, Zo.

Horizon Forbidden West (PS5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.02.2023 09:31 Uhr

Horizon: Die Abenteuerreihe geht auf der PS5 weiter

Mit dem Gratis-Angebot feiert Guerilla Games den erfolgreichen Release von Horizon Forbidden West, stimmt euch gleichzeitig aber auch schon einmal auf die spannende Zukunft der Reihe ein. Horizon Call of the Mountain erscheint bereits am 22. Februar als Launch-Game für das neue PSVR2-Headset, während die Forbidden-West-Erweiterung Burning Shores voraussichtlich am 23. April 2023 veröffentlicht wird.

In Call of the Mountain werdet ihr einen neuen Protagonisten kennenlernen: Riyas, einen Abtrünnigen vom Clan der Schatten-Carja. In Horizon Forbidden West: Burning Shores dagegen dürft ihr wieder zusammen mit Aloy auf Entdeckungsreise gehen – dabei wird es euch in die Ruinen von Los Angeles verschlagen. Im Gegensatz zum Basis-Spiel wird der neue DLC jedoch nicht auf der PS4 verfügbar sein – die Horizon-Reihe konzentriert sich ab sofort somit ausschließlich auf die PS5.

Schaut euch hier den Trailer zu Horizon Call of the Mountain an:

Horizon Call of the Mountain: Trailer zum VR-Spin-Off

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.