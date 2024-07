Geschenke für Prime-Abonnenten: Amazon spendiert euch 15 Gratis-Games

Um euch auf den alljährlichen Prime Day vorzubereiten, spendiert euch Amazon im Vorfeld des Shopping-Events eine Vielzahl von spannenden Gratis-Games. Ihr könnt euch über insgesamt 15 Spiele freuen – darunter Shooter, RPGs und Kult-Games.

Amazon spendiert euch 15 kostenlose Spiele

Amazon hat den Termin für den Prime Day 2024 bekannt gegeben – am 16. und 17. Juli könnt ihr als Abonnenten beim Online-Shopping wieder ordentlich sparen. Um euch das Warten zu versüßen, spendiert euch Amazon jetzt bereits im Vorfeld der Aktion ganze 15 Games, die ihr euch nur einmal zu sichern braucht und danach für immer behalten könnt.

Die Gratis-Games werden nach und nach im Wochenrhythmus für Prime-Abonnenten verfügbar gemacht. Um euch die Spiele zu sichern, müsst ihr sie nur über Prime Gaming auswählen – je nach Game bekommt ihr diese dann direkt in der Amazon App oder einen Code, den ihr über GOG sowie den Epic Games Store einlösen könnt.

Prime Day: Gaming-Highlights gratis abstauben

Von der Wild-West-Shooter-Reihe Call of Juarez über die Stealth-Action von Hitman: Absolution bis hin zu dem Sci-Fi-RPG-Klassiker Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords finden sich unter den Gratis-Games so einige namhafte Hits. Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die ihr euch in den nächsten Tagen kostenlos sichern könnt:

Deceive Inc. (ab sofort)

(ab sofort) Tearstone: Thieves of the Heart (ab sofort)

(ab sofort) The Invisible Hand (ab sofort)

(ab sofort) Call of Juarez (ab sofort)

(ab sofort) Forager (ab dem 27. Juni)

(ab dem 27. Juni) Card Shark (ab dem 27. Juni)

(ab dem 27. Juni) Heaven Dust 2 (ab dem 27. Juni)

(ab dem 27. Juni) Soulstice (ab dem 27. Juni)

(ab dem 27. Juni) Wall World (ab dem 3. Juli)

(ab dem 3. Juli) Hitman: Absolution (ab dem 3. Juli)

(ab dem 3. Juli) Call of Juarez: Bound in Blood (ab dem 3. Juli)

(ab dem 3. Juli) Teenage Mutant Ninja Turtle: Shredder’s Revenge (ab dem 11. Juli)

(ab dem 11. Juli) Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – The Sith Lords (ab dem 11. Juli)

(ab dem 11. Juli) Alex Kidd in Miracle World DX (ab dem 11. Juli)

(ab dem 11. Juli) Samurai Bringer (ab dem 11. Juli)

Das Angebot ist nur für Prime-Abonnenten verfügbar. Falls ihr noch keine Mitglieder seid, könnt ihr das Amazon-Abo ganz einfach und kostenfrei 30 Tage lang testen (bei Amazon ansehen).

In unserem Video zeigen wir euch alle Vorteile eures Amazon-Prime-Abos:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick

