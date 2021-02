The Last of Us 2 zählt zu den besten Spielen der vergangenen Konsolengeneration und wurde mit Auszeichnungen überhäuft. In unserem Gewinnspiel bekommt ihr jetzt die Chance auf eine „Limited Edition“-PS4 im „TLOU 2“-Design und weitere tolle Preise.

The Last Of Us 2 Facts

The Last of Us 2 ist ein emotional-aufwühlendes und technisch brillant umgesetztes „Survival Horror“-Game, das 2020 für die PlayStation 4 erschienen ist. Ab jetzt könnt ihr euch das Top-Spiel für kurze Zeit in der Standard-Edition schon zum Tiefstpreis von 29,99 Euro sichern. Zum Anlass dieser attraktiven Preisreduzierung könnt ihr euch außerdem auch noch über unser großes „The Last of Us 2“-Gewinnspiel freuen. Hier verraten wir euch alles, was ihr wissen müsst.

THE LAST OF US PART II für PlayStation 4 online

Die Preise

Preis 1:

PlayStation 4 Limited Edition im TLOU2-Design

limitierter DualShock 4-Controller im TLOU2-Design Preis 2: Zipper-Hoodie + T-Shirt

Merch-Artikel: Stoffbeutel, Knöpfe, Kaffeebecher So könnt ihr gewinnen Um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr nur die folgende Frage korrekt beantworten: Welche Handheld-Konsole hat in The Last of Us 2 einen Cameo-Auftritt?

a) PlayStation Portable

b) PlayStation Portable Go

c) Game Boy Advance

d) PS Vita

gewinnspiele@giga.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln: Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresseund achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort „ „.

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben.

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten eure Preise im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Bitte nennt uns die Größe, die ihr für Hoodie und T-Shirt vorziehen würdet. Eventuell sind bei Sony nicht mehr alle Größen verfügbar, daher können wir euch dafür keine Garantie geben.

Die PR-Agentur von Sony übernimmt den Versand, daher müssen wir eure Adressdaten an diese Agentur weitergeben. Die Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht.

Teilnahmebedingungen

Einsendeschluss ist Sonntag, der 28. Februar 2021 um 23.59 Uhr. Die Teilnahme erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Mitarbeiter der Ströer Media Brands GmbH sowie deren Angehörige sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle, die ihren Wohnsitz in Deutschland haben und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.

Hier findet ihr die AGB. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne an die PR-Agentur von Sony weitergegeben und werden nicht weiterverwendet.

Eine Barauszahlung des Gewinnes ist nicht möglich. Jeder Teilnehmer kann nur einmal mitmachen. Es werden nur Einsendungen mit vollständigen Angaben in das Auswahlverfahren aufgenommen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Gewinnanspruch verfällt nach Ablauf von zwei Monaten, wenn der Gewinner nicht ermittelbar ist oder wenn sich dieser nicht innerhalb von zwei Monaten nach Bekanntgabe des Gewinns beim Veranstalter des Gewinnspiels meldet.

Viel Spaß bei der Teilnahme – wir drücken euch die Daumen!