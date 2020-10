Ghost of Tsushima bekommt mit dem Legends-DLC neue Inhalte sowie einen Koop-Modus spendiert – alles kostenlos und ihr müsst nicht mehr lange darauf warten.

Derzeit könnt ihr ordentlich sparen. Im PlayStation Store bekommt ihr Ghost of Tsushima bis zum 15. Oktober 2020 für 55,29 statt 69,99 Euro.

Ghost of Tsushima: Multiplayer, neue Items und Geister...blumen?

Es kommt neuer Schwung in das Samurai-Abenteuer Ghost of Tsushima. Mit dem Update 1.1 könnt ihr euch laut dem offiziellen Blog von PlayStation nicht nur über einen Koop-Modus freuen, auf euch warten außerdem ein neues Pferd, New Game Plus und ein neuer Händler.

Wir fassen zusammen:

New Game Plus: Wenn ihr das Action-Adventure beendet habt, habt ihr die Möglichkeit, ein neues Spiel (NG+) mit all euren erspielten Ausrüstungsgegenständen und Jins Fähigkeiten zu starten. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr nach euren Bedürfnissen anpassen. Zusätzlich erhaltet ihr ein neues Pferd mit leuchtender roter Mähne und einzigartigem Sattel sowie Upgrades für euer Schwert, Bogen und eure Rüstung, um euer Abenteuer stilecht abzuschließen.

Geisterblumen-Händler: Den Händler könnt ihr ausschließlich im NG+ antreffen. Hier kommt die neue Währung Geisterblumen ins Spiel, gegen die ihr Farben, Talismane und andere kosmetische Items tauschen könnt.

Eine neue Rüstungsfunktion: Neue Talismane und kosmetische Items können euren Rüstungen zugeordnet werden. So wird euch das Wechseln erleichtert.

Neue Talismane und kosmetische Items können euren Rüstungen zugeordnet werden. So wird euch das Wechseln erleichtert. Neue und verbesserte Features: Der kommende DLC bringt kleinere Features ins Spiel, so könnt ihr künftig an eurem Speicherstand ablesen, wie lange ihr gespielt habt, außerdem wurden die Optionen im Fotomodus erweitert, damit ihr noch kreativer werden könnt. Dank neuer Trophäen könnt ihr euch zusätzlich frischen Herausforderungen stellen.

Ghost of Tsushima: Der Koop-Modus

Im Rahmen des neuen DLC kommen sowohl 2-Spieler- als auch 4-Spieler-Missionen hinzu, die jeweils unterschiedliche Ziele haben. Hier wählt ihr aus, ob ihr als Samurai, Ronin, Assassine oder Jäger antreten möchtet, wobei jede Klasse auf dem gewohnten Kampfstil von Jin basiert. Dennoch hat jede Klasse eine besondere Fähigkeit, darunter explodierende Pfeile oder einen Geisterhund.

Ghost of Tsushima: Legends steht ab dem 16. Oktober 2020 zur Verfügung.