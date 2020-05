Im Rahmen eines State of Play-Events führte Sony Interactive Entertainment heute das kommende Action-Adventure Ghost of Tsushima vor und verriet einige Details zum Spiel.

Ghost of Tsushima Facts

Ghost of Tsushima ist ein neues Action-Adventure und Stealth-Spiel. Bisher wussten wir noch nicht viel, lediglich, dass es voraussichtlich im Sommer erscheinen soll. Im Rahmen eines State of Play-Events wurde nun mit rund 18 Minuten neuem Gameplay-Material, einschließlich Erkundung, Kampfsystem und mehr, weiteres zum Spiel preisgegeben. Das Video haben wir am Ende für euch eingebettet.

Ghost of Tsushima: Lasst euch vom Wind führen

Bei dem gezeigten und durchaus beeindruckendem Gameplay wird einem erst die Größe und Schönheit der Open World-Map bewusst. Neben einer wunderschönen Landschaft bietet das Spiel aber auch viele Orte zum Entdecken. Hier helfen euch der Wind, die Tiere und verschiedene Merkmale in der Natur euch zurechtzufinden und zu entscheiden, was gerade wichtig ist und was nicht.

Der Protagonist Jin kann auf zwei Arten kämpfen – als Samurai oder als Geist. Als Samurai hat man die Wahl zwischen dem Katana oder dem Bogen, verschiedene Kampfhaltungen sorgen dafür, dass ihr den maximalen Schadensoutput habt.

Jin kann sich aber auch als Geist fortbewegen und nutzt hier vor allem Ablenkungen und verschiedene leise Skills, um sich gegen seine Gegner durchzusetzen.

Es gab dieses Mal keine weiteren Informationen zur PlayStation 5, doch weitere Infos werden bald folgen.

Verschiedene Outfits und Samuraikino

Mit der Zeit gilt es euer Outfit abzuändern oder zu verbessern, um individuell auf die verschiedenen Gegner reagieren zu können. Wenn ihr die Farben nicht mögt, kein Problem – mithilfe von gesammelten Blumen könnt ihr eure Outfits färben.

Um besondere Augenblicke im Spiel festzuhalten, bietet euch Ghost of Tsushima zusätzlich einen Foto-und Video-Modus. Wenn ihr euch fühlen möchtet, wie in einem echten Samurai-Film, steht euch zusätzlich der Modus Samuraikino zur Verfügung. Eingeschaltet verwandelt er das Spiel in einen grauen, windigen und regnerischen Ort, an dem ihr epische Schlachten aufnehmen und später mit anderen teilen könnt.

Jetzt aber genug geredet, schaut euch das Video selbst an und holt euch die ersten Eindrücke:

Laut des State of Play-Events bleibt es beim geplanten Release am 17. Juli 2020. Was sagt ihr bisher zum Spiel? Schreibt uns eure Meinung dazu sehr gerne in die Kommentare.

