Gibt es nur bei Disney+: Markiert euch den 27. Februar im Kalender

Ende Februar startet bei Disney+ eine exklusive Serie, die bereits vor sechs Jahren angekündigt wurde. Jetzt ist die Zeit reif und die ersten beiden Folgen von „Shōgun“ können am 27. Februar 2024 gesehen werden. Wem die Geschichte etwas bekannt vorkommt, der hat die erste Serien-Adaption des Stoffs wahrscheinlich schon vor über 40 Jahren gesehen.

Disney+ Facts

Immer wieder versucht sich die Film- und Serien-Industrie an der Neuinterpretation bereits vorhandener Stoffe. Ein solches Remake oder auch Reboot muss oftmals dann herhalten, wenn eine einst erfolgreiche Geschichte nach Jahrzehnten an ein neues Publikum herangetragen werden soll.

Anzeige

Disney+ zeigt exklusiv das Remake von „Shōgun“

So verhält es sich auch mit der Mini-Serie „Shōgun“ bei Disney+. Bereits 1980 wurde der bekannte Roman von James Clavell mit Richard Chamberlain in der Hauptrolle des schiffbrüchigen John Blackthorne – alias „Anjin-san“ verfilmt. Hierzulande in Ost als auch West war die damalige Serie ein echter Straßenfeger und wurde oftmals wiederholt. Aktuell findet sich das Werk aber nirgends online, dafür existiert eine Blu-ray (bei Amazon ansehen).

Shogun [Blu-ray] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.02.2024 17:56 Uhr

Jetzt steht uns die Neuverfilmung ins Haus. Die Serie, die in den USA bei FX laufen wird, ist hierzulande bei Disney+ zu sehen. Los geht es ab Dienstag, dem 27. Februar, mit den ersten beiden Episoden (bei Disney+ ansehen). Danach folgt jeweils wöchentlich eine neue Folge. Das große Finale mit der zehnten Episode wird dann am 23. April gezeigt. Mit einer zweiten Staffel sollte nicht unbedingt gerechnet werden, handelt es sich doch um eine Serie, bei der das Ende schon feststeht.

Anzeige

Blick in den ersten Trailer der Neuverfilmung:

Shogun - Trailer Deutsch

Die Hauptrolle des John Blackthorne übernimmt der britische Schauspieler, Filmemacher und Singer-Songwriter Cosmo Jarvis. Lord Yoshi Toranaga wird indessen gespielt von Hiroyuki Sanada. Den bekannten Mimen kennt man aus zahlreichen Filmen und Serien – nicht nur aus Japan.

Anzeige

Dank des Originals: Hohe Erwartungen an die Neuverfilmung

Die Fußstapfen, in die „Shōgun“ dabei treten wird, sind sehr groß. Die Mini-Serie aus dem Jahr 1980 erzielt eine IMDb-Bewertung von 8,1 und damit ein herausragendes Ergebnis. So etwas muss das moderne Remake erst mal schaffen. Ob dies am Ende gelingt? Überzeugen können sich davon im Februar, März und April ganz exklusiv die Abonnenten von Disney+.